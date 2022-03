Caroline van der Plas woest dat kabinet vleestaks wil: “Dan sta je los van de samenleving!”

BBB-leider Caroline van der Plas vindt het volstrekt belachelijk dat het kabinet een vleestaks wil invoeren en tegelijkertijd ongezonde vleesvervangers promoot.

“Op het moment dat je denkt het kan niet gekker in Den Haag, krijg je een Kamerbrief van de minister van Landbouw. Die gaat onderzoeken of er niet een vleestaks kan worden ingevoerd,” aldus een duidelijk geschokte Van der Plas. “Een extra heffing op vlees in een tijd dat de energieprijzen door het dak gaan, dat de benzineprijzen niet meer te betalen zijn, dat de prijs van voedsel enorm aan het stijgen is, dat mensen hun rekeningen niet meer kunnen betalen.”

In een tijd dat de prijzen voor voedsel, energie en benzine door het dak gaan en mensen hun rekeningen niet meer kunnen betalen, komt @ministerlnv met een plan om extra BTW te gaan heffen op vlees. Dan sta je los van de samenleving. Compleet los. #vleestaks pic.twitter.com/mkSKTPvfsO — Caroline van der Plas (@lientje1967) March 29, 2022

“En wat je dan doet als kabinet, dan denk je, weet je wat wij gaan doen? Wij gaan kijken of we een vleestaks kunnen invoeren. Waardoor mensen nog meer gaan betalen voor vlees. Dat lijkt ons een goed plan,” vat Van der Plas de totaal geschifte visie van het kabinet samen.

“Nou, dat lijkt mij een verschrikkelijk slecht plan,” reageert de BBB-leider. “Waarom nu niet gewoon de BTW op groente en fruit op nul zetten? Dan kunnen mensen voor een betaalbare prijs gezond voedsel kopen. En dan kunnen ze ook gewoon een stukje vlees blijven kopen,” voegt ze toe, want de idee dat vlees ongezond is, is natuurlijk volstrekt bezopen.

Vleesvervangers voor het plebs: Bill Gates’ natte droom

Een prima punt, van Van der Plas, maar ze was nog niet klaar. “En dan ook nog dat plan om mensen aan de vleesvervangers te krijgen. Nou, zegt ze daarover, ze weet niet of het kabinet weleens achter op het pakje van vleesvervangers heeft gekeken “hoe tjokvol zout en vet en allerlei toevoegingen dit zit? Ik weet niet of u overlegd heeft,” zegt ze direct aan de minister, “met het ministerie van VWS?”

Laatst heeft de Tweede Kamer nog een debat gehad over “een gezonde levensstijl” bevorderen van burgers. “En dan komt u met een brief van, mensen moeten lekker aan de vleesvervangers en we gaan vlees even lekker duurder maken. Tja, dat kan wel in deze tijd, he? Mensen hebben daar helemaal geen last van!”

“Ja sorry, ik snap er niets van,” aldus Van der Plas.

Nou, ik wel Caroline. Want de hele WEF-kongsi is al tijden bezig met die vleesvervangers. Met name De Grote Leider Bill Gates. Die investeert er fors in en promoot ze waar hij maar kan. Kijk maar:

Als je wilt weten waarom dingen gebeuren hoef je alleen maar even de WEF-gekkies te bestuderen. Je gelooft het niet, maar die zijn vrij open in hun waanzin.