Censuur! YouTube verwijdert Blauwe Tijger interview met Thierry Baudet: “Misleidende medische informatie”

Onlangs kwam Thierry Baudet langs bij de Blauwe Tijger om daar te vertellen over zijn nummer 1 Bestseller Het Coronabedrog. Zoals altijd werd de video van het gesprek op YouTube gezet. Maar de video-gigant heeft het verwijderd, want gossiegossie, er zou “misleidende medische informatie” in gedeeld worden.

Het was een heel interessant gesprek dat Thierry Baudet had bij de Blauwe Tijger. Hij ging namelijk in op de inhoud van zijn nieuwe boek, Het Coronabedrog. Daarbij was op het moment dat de video werd opgenomen al bekend dat het boek een echte bestseller was. En dan niet zomaar een bestseller, maar een nummer één Bestseller. Dus het beste verkochte boek van Nederland. Nu al voor drie weken op rij, trouwen.s

Maar wat wekt totaal niet de verbazing? YouTube heeft het interview na een paar dagen offline geknald. De Blauwe Tijger deelt op Twitter een screenshot van de mededeling die YouTube hierover gedaan heeft:

Laat je niets wijsmaken; er is nog helemaal niets afgeschaft. pic.twitter.com/5gjddZ0eip — www.epoque.media (@DeBlauweTijger) March 25, 2022

Het draait dus om zogenaamd “misleidende medische informatie.” Dat is al erg genoeg, want dit is natuurlijk gewoon censuur. Maar het wordt nog erger als je de uitlegt leest. “YouTube staat geen content toe waarin de doeltreffendheid van de voorschriften van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) of lokale gezondheidsautoriteiten expliciet in twijfel wordt getrokken als het gaat om social distancing en zelfisolatie,” aldus de uitleg, “waar door mensen deze richtlijnen mogelijk niet opvolgen.”

En dat is raar. Want er zijn experts die deze strategieën bekritiseren, ofwel omdat ze denken dat ze weinig effectief zijn, dan wel om dat ze het een te dure prijs vinden om te betalen voor ‘veiligheid.’ Als alleen de officiële autoriteiten mogen bepalen wat gezegd wordt en wat wel en niet “gezond” is, leven we in heel, heel enge wereld.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Op dat punt zijn we helaas dus aanbeland.