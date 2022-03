Chinese stijl censuur nu ook in EU: Russia Today & Sputnik News niet meer zichtbaar op Twitter

Voor inwoners van Nederland én de andere EU-landen zijn de Twitter-accounts van Russia Today en Sputnik News niet meer te zien. Het is een waanzinnig voorbeeld van hoe Chinese-stijl censuur nu naar Europa is gekomen. Maar er is goed nieuws: het is vrij gemakkelijk om je hier vooralsnog aan te ontworstelen.

Het is te ranzig voor woorden, maar als je als inwoner van een EU-land naar Twitter gaat kun je geen enkele nieuwsupdates meer zien van Russia Today en Sputnik News. Het sociale media platform heeft namelijk toegegeven aan een bevel van de Europese bureaucraten om die kanalen te bannen. Dit omdat ze te “pro-Russisch” zijn.

Natuurlijk zijn Russia Today en Sputnik News inderdaad pro-Russisch. Het zijn Russische staatszenders. Alles wat je daar ziet moet je dus met een korrel zout nemen en met het begrip dat dit inderdaad is waar je naar kijkt. Maar daar is in principe niets mis mee – niet meer of minder dan met staatszenders van ándere landen. Sterker nog, de zogenaamde ‘vrije media’ zijn zich in het Westen óók als staatsmedia gaan gedragen, wat misschien niet eens zo gek is als je beseft dat ze bijna allemaal aan het subsidie-infuus liggen.

Wij – in wat het ooit het vrije Westen was – hebben altijd begrepen dat een geïnformeerd publiek zoveel mogelijk verschillende perspectieven tot zich moet nemen. Al was het maar om de rest van de wereld beter te begrijpen of om de eigen argumenten sterker te maken. Die gedachte – dat begrip – ligt nu duidelijk ver achter ons. De EU is een Europese versie van China aan het worden.

Ja, wat we nu zien is China-stijl censuur. Er wordt voor ons bepaald wat we wel en niet mogen zien. Het effect hiervan is dat we vanaf nu alleen nog maar de continue propagandastroom van het Westen te zien krijgen. Een heerlijke manier voor Big Government om ons te indoctrineren, natuurlijk, maar minder plezant als je rationeel wilt blijven nadenken.

Experts: geen waterdichte censuur

Volgens experts is er wel een manier om je hier aan te ontworstelen. Op sociale media-accounts moet je altijd invullen in welk land je woont, leggen zij uit. Dan bedoel ik niet voor je publieke profiel (wat zichtbaar is voor alle andere mensen), maar in je accountgegevens.

Op Twitter kan je dat land heel gemakkelijk aanpassen. Schijnbaar heeft dat voor je eigen gebruikerservaring bijna geen effect omdat deze gegevens vooral gebruikt worden voor Twitters interne zaken.

Dus, laten experts weten op Twitter, als je die censuur van Twitter wilt omzeilen moet je naar “settings” gaan (dat doe je door op die drie puntjes te drukken). Vervolgens selecteer je “instellingen en privacy.” Eenmaal daar aangekomen ga je naar “jouw account.” Daarna naar “accountgegevens” en dan vul je bij “land” een niet-EU land in. Ik zie op Twitter (ironisch inderdaad) dat met name Noorwegen momenteel een populaire keuze is.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Natuurlijk is het echte trieste dat dit tegenwoordig de situatie is in de EU; dat burgers zich gedwongen voelen om hun gegevens aan te passen op sociale media omdat ze hun recht op een vrije nieuwsgaring willen behouden. Maar dit is echt de werkelijkheid anno 2022.

De EU is China aan het worden.