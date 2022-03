Column Frits Bosch: Rusland wil in Zwarte Zee gigantische gasvelden inpikken

In bijgaande video Why Russia is invading Ukrain wordt ergens in het midden gesproken over de recente ontdekking van de gigantische gasreserves onder de Zwarte Zee, die grotendeels aan Oekraïne toekomen. Heel Europa zou Oekraïne kunnen bedienen, ten koste van de Russische gasvelden.

Door de verovering van de Krim en nu het annexeren van de gehele Oekraïnes kuststreek komt dit gasveld om internationale maritieme redenen nu in handen van Poetin, en denkt hij hiermee Ruslands reserves en verkooppotentieel niet alleen veilig te stellen, maar ook sterk te vergroten. Putin steelt dus op een grove manier, en deinst er niet voor terug hiervoor zijn « broederstaat Oekraïne » te naaien en te vernietigen.

Om deze reden heb ik twijfels over Poetins argument dat hij zogenaamd opkomt voor de Russen in de Donna’s en in Oekraïne, evenals die zogenaamde bufferstaten die nodig zouden zijn tegen de NAVO, en waarover alsmaar in de media gesproken wordt. Het gaat hem om het gas en om de centen (en ook om wat rancune en frustraties uit het verleden natuurlijk), denk je ook niet?

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Heel vreemd dat de enorme gasvelden helemaal niet vermeld werden tijdens het Tweede Kamer debat . Weten de parlementariërs dit niet? Stop ook om deze reden Putin!

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.