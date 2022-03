Column Frits Bosch: Waar een klein land groot in kan zijn… hartverwarmend!

De gevoelens van empathie van Nederlanders voor Oekrainse vluchtelingen is geweldig. Onze Koning en koningin neemt 20 tot 30 vluchtelingen in het Slot ‘t Oude Loo. Hij neemt ook 30 vluchtelingen in zijn Griekse huis en leent hen zijn speedboat uit. Maakt niet uit als je ‘m crasht, “als je maar lol hebt!”.



Leo Lucassen neemt 50 vluchtelingen in z’n huis op. Hij lust er pap van. Sigrid Kaag neemt er 30 op, Lilianne Ploumen neemt er slechts 15 op, Kajsa Ollongren verhuist met haar vriendin naar de zolderverdieping en laat de rest van het huis aan 35 vluchtelingen. Beatrice de Graaf neemt 25 vluchtelingen op, mits zwaar christelijk. Nilüfer Gündogan wil 30 mannen. Jesse Klaver neemt er 30 op. Louise Fresco spant de kroon met 60 vluchtelingen, waarvan 10 in haar tuinhuisje en 15 in de garage. Fresco is fantastisch bezig. Ze rent van de ene opvang naar de andere met pannen soep en broodjes worst en kaas.

Burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb neemt er 40 op en 60 in het stadhuis. Burgemeester van Amsterdam Femke Halsema doet idem, maar eentje meer, baas boven baas.

We zijn trots op jullie! Ze voegen de daad bij het woord. Het is hartverwarmend! Human kindness is overflowing!



