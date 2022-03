Column Paul Cliteur: ´Douwe Bob, hou je horecabedrijf gezond en cancel dokter Sid!´

Douwe Bob heeft (via Twitter) laten weten dat hij zijn café niet meer ter beschikking wil stellen voor de boekpresentatie van Sid Lukkassen. Afspraak was dat daar op 7 maart zijn boek Wees Afgrondelijk zou worden gepresenteerd.

Maar Douwe Bob wil niet meer. In zijn Tweet zegt hij: “Ik wil graag een gezond horecabedrijf runnen waar iedereen zich welkom zou moeten voelen maar had me echter niet verdiept in het werk van Mr. Lukassen. Nu ik dat wel heb gedaan, zal de boekpresentatie niet plaatsvinden in mijn tent. Dit krijg ik niet verkocht aan mezelf. Excuses.”

Nu ben ik geïnteresseerd in woke en in deugneuzerij. Gewoon uit belangstelling. Dus ik ben oprecht geïnteresseerd in wat zo iemand als Bob bezielt. Hij denkt kennelijk dat zijn horecabedrijf niet meer “gezond” is als daar iemand een boek heeft gepresenteerd waar sommigen het niet mee eens zouden kunnen zijn. Zou het? Interessant is ook dat Bob zegt zich te “hebben verdiept” in het werk van Lukkassen.

Nu vind ik dat best knap van Douwe Bob. Lukkassen schrijft veel. Volgens mij zelfs best een beetje ingewikkeld voor mensen als Bob. Maar goed, zou kunnen dat hij iets heeft gelezen. Maar wat dan precies van wat hij heeft gelezen heeft hem zo geschokt? Heeft hij de drukproeven van Wees afgrondelijke gekregen? Of heeft hij wat ouder werk van Lukkassen gelezen? Ik ben wel benieuwd.

Enfin, voorlopig ga ik snel zo’n exemplaar van Lukkassen bestellen, want ik ben wel benieuwd geworden. En in het “gezond horecabedrijf” van Bob zal ik waarschijnlijk geen biertjes meer komen drinken. Maar ik ga wel naar Prinsengracht 96 (P96) waar nu de presentatie wordt gehouden. Dat gezonde horecabedrijf kan ik gelukkig niet besmetten, omdat ik geïnteresseerd ben ik Lukkassen’s werk.