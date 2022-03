Principeloze cancelaar Douwe Bob cancelt boekpresentatie Sid Lukkassen: ‘Had me niet verdiept in z’n werk’

Het nieuw boek van onze eigen columnist Sid Lukkassen komt eraan. Het wordt uitgegeven door Amsterdam Books en heet Wees Afgrondelijk.* De presentatie van dit nieuwe werk zou plaatsvinden in een café van Douwe Bob. Maar de principeloze en ruggengraatloze zanger kondigt op Twitter aan dat dit toch maar niet doorgaat.

Sid Lukkassen is een prima columnist en auteur. Hij is een bekende filosoof, die ook politiek actief is altijd. Hij was medewerker van FVD in het Europees Parlement, en daarvoor was hij raadslid voor de VVD in zijn gemeente. Nu staat hij op de VVD-lijst in Arnhem.

Zijn nieuwe boek heet Wees Afgrondelijk. DDS heeft dit boek gesponsord omdat zijn eerste uitgever Sid keihard liet vallen na de belachelijke controverse over het bekende GeenStijl-meisje. Zielig, maar zo werkt het tegenwoordig in uitgeversland.

Wij investeerden (of eigenlijk: sponsorden) zijn boek met het doel ervoor te zorgen dat het alsnog uitgegeven werd. Amsterdam Books – van FVD’ers Thierry Baudet, Frederik Jansen en Ralph Dekker – came to the rescue. Zij namen de publicatie van het boek op zich.

Volgende week is het zover. Het boek kan nu al voorbesteld worden. En ja, het is een belangrijk werk. Want Sid legt uit hoe het individu uit het maatschappelijk deugsysteem kan emanciperen om uiteindelijk echt vrij te worden. Het is een proces dat hij zelf ook heeft ondergaan, zeker in de laatste zes maanden.

Douwe Bob zegt boekpresentatie af

Het was de bedoeling dat het boek gepresenteerd zou worden op maandag 14 maart, volgende week dus, in het horeca-establishment van zanger Douwe Bob. Iedereen had er zin in. Maar Douwe laat vandaag opeens weten op Twitter dat het feest niet doorgaat. Hij heeft namelijk kritiek gehad van linkse deugmensen en daar is hij zo bang van geworden dat hij Sid gewoon keihard cancelt.

Ik wil graag een gezond horecabedrijf runnen waar iedereen zich welkom zou moeten voelen maar had me echter niet verdiept in het werk van Mr. Lukassen. Nu ik dat wel heb gedaan, zal de boekpresentatie niet plaatsvinden in mijn tent. Dit krijg ik niet verkocht aan mezelf.

— Douwe Bob (@douwe_bob) March 7, 2022

Er is werkelijk niets mis met dit boek. Ja, het is van fundamentele waarde voor mensen die uit de deugcultuur willen breken, maar er staat geen woord in dat opgevat kan worden als “extreemrechts” of zoiets. Deze afzegging is dan ook volstrekt belachelijk en eigenlijk gewoon ronduit zielig.

Amsterdam Books laat weten dat er natuurlijk een ander café of restaurant gevonden zal worden voor de presentatie van Wees Afgrondelijk.

De boekpresentatie gaat overigens gewoon door – nieuwe locatie wordt z.s.m. bekend gemaakt! Sta op tegen de cancel-cultuur! Voor een vrije en open samenleving!

Doe jezelf, Sid, én de hele rechtse anti-Deugbeweging een gunst en bestel het boek van Sid, al was het maar om al die ranzige linkse cancel-Deugers de middelvinger te geven.