Defensiespecialist Rob de Wijk is tegen militair ingrijpen in Oekraïne: “We hebben een heel slecht track record”

Het was voor de goegemeente even schrikken, maar defensiespecialist Rob de Wijk sprak gisteravond iedereen tegen bij Op1 door te pleiten tégen militair ingrijpen in Oekraïne. “Wij hebben een heel slecht track record,” zei De Wijk over de NAVO. Een oorlog tegen Rusland zal dan dus ook vreselijke gevolgen hebben, zowel voor Oekraïne als voor onszelf.

Steeds meer knettergekke figuren in de media pleiten voor militair ingrijpen van de NAVO in Oekraïne. Zoiets leidt natuurlijk automatisch tot de Derde Wereldoorlog, maar blijkbaar willen die mensen dat best riskeren. Dit onder het motto: de NAVO is supersterk dus ach.

Rob de Wijk: niet doen

Defensiespecialist Rob de Wijk heeft daar een heel andere mening over. Gisteravond zei hij namelijk bij Op1 dat zo’n militair avontuur vreselijk zou aflopen; niet zo zeer voor Rusland, maar ook voor onszelf.

Ten eerste, zei hij, verkeert Europa op dit moment in staat van oorlog met Rusland. De betrokken partijen zijn Rusland en Oekraïne, niemand anders. Oekraïne hoort bij geen bondgenootschap, dus klaar.

Defensiespecialist @robdewijk vindt niet dat het westen militair moet ingrijpen in Oekraïne. ''Wij hebben een slecht track record met militair ingrijpen. De NAVO en de Amerikanen. Wij zijn daar gewoon niet goed in.'' #Op1 pic.twitter.com/B2hCaS1tke — Op1 (@op1npo) March 23, 2022

Ja, zei hij, als Russen “ook maar één poot over de drempel” zetten van een rode lijn, dan moet de NAVO iets doen. Maar dat is niet gebeurd. Oekraïne hoort niet bij de NAVO en ook niet bij de EU. Punt.

Vervolgens kwam presentator Charles Groenhuijsen met het verhaal dat veel kijkers zien wat er gebeurt en het “verschrikkelijk” vinden (hij noemde het zelfs “genocide,” wat volstrekt belachelijk is). Daar had De Wijk begrip voor, “maar als er een oorlog komt met de NAVO dan wordt die helemaal in Oekraïne uitgevochten kan ik u melden. En dan zijn de verschrikkingen nog groter,” was zijn reactie.

En daar kwam nog iets bij. “Wij hebben een redelijk slecht track record, hoor, met militair ingrijpen. De NAVO, de Amerikanen. Kosovo 1999, het mocht twee tot vier dagen duren van de NAVO, het werden er 78. 2001 Afghanistan: we hebben er twintig jaar gezeten, zijn er met de staart tussen de benen weggegaan. 2003 Irak: toch niet een geweldig succes geworden. Libië? Is een puinhoop geworden.”

“Dus we moeten ontzettend mee uitkijken met dit soort taal dat je zegt, ‘we moeten militair iets doen.’ Als je niet door kunt escaleren en niet de militaire middelen hebt om uiteindelijk de bovenliggende partij te zijn.”

Daarop zei een gast uit Oekraïne dat de NAVO de militaire middelen wél heeft. Het antwoord daarop van De Wijk was dat we die echt niet hebben. En toen de andere spreker beweerde dat het beter was om snel te sterven als je je land verdedigt dan langzaam terwijl je gewurgd wordt, reageerde De Wijk met de logische opmerking dat wij niet in staat van oorlog verkeren met Rusland. Dat soort opmerkingen gaan misschien op voor Oekraïense burgers, maar niet voor Nederlanders.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het blijft vreemd om te zien hoe hard sommige mensen voor militair ingrijpen pleiten. Hebben we dan werkelijk niets geleerd van de fiasco’s in Irak, Afghanistan, Libië, en al die andere landen waar de NAVO keihard gefaald heeft?