Facebook saboteerde PVV bij gemeenteraadsverkiezingen: ‘Wij mochten niet adverteren’

In Den Haag gebruikten alle partijen die daar meededen aan de gemeenteraadsverkiezingen flink wat geld aan Facebook-advertenties. In totaal ging het in die stad alleen al om 60.000 euro. Je kunt je er dus iets bij voorstellen wat Facebook landelijk heeft verdiend aan de verkiezingen. Maar gek genoeg was er één partij die niet meedeed. We weten nu waarom: Facebook gaf de PVV gewoon geen toestemming.

Hart voor Den Haag van Richard de Mos en het CDA Den Haag waren veruit de grootste uitgevers in de Hofstad. Beide partijen gaven zo’n 15.000 euro uit aan gerichte Facebook-advertenties. Maar er waren partijen die dat wel wílden, maar niet móchten.

Of eigenlijk: er was één partij voor wie dat gold.

“Al onze advertenties zijn afgewezen,” zegt PVV-lijsttrekker in Den Haag Sebastian Kruis. “Vreselijke Big Tech-Bedrijven. Ze zijn gewoon politiek; iedereen kan lekker adverteren, behalve de PVV.”

De uitslag van de PVV in Den Haag valt de partij dan ook ongetwijfeld wat tegen. Kruis mag plaats nemen in de gemeenteraad voor zijn partij, maar hij zal dat in zijn eentje moeten doen. Waar de PVV de vorige keer in Den Haag nog twee zetels kreeg moeten ze nu genoegen nemen met één; eentje voor de lijsttrekker zelf.

Vijanden van de partij zullen hier ongetwijfeld een feestje om vieren met als talking point dat de kiezer klaar is met de partij. Het zal wel. Wat we zéker weten is dat, als partijen niet kunnen adverteren op Facebook, ze een enorme achterstand oplopen ten opzichte van de andere partijen. Want hoewel Facebook gerund wordt door een stel radicaal-linkse hippies is het sociale medium helaas wel degelijk van enorm belang in verkiezingstijd.