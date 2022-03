Farid Azarkan furieus na grove duwactie politie Den Haag: ‘Heb ik minder rechten?!’

DENK-leider Farid Azarkan is woedend. Toen hij vandaag op campagne was in Den Haag werd hij namelijk opeens geduwd en anderszins lastiggevallen door de politie. De reden? De agenten ‘beschermden’ Geert Wilders. “Heb ik minder rechten?!” vraagt Azarkan getergd.

Het is algemeen bekend en ook logisch dat Geert Wilders behoorlijk beschermd wordt als hij het land in gaat. Het is dieptriest, maar de veiligheid van de man kan anders gewoon niet gegarandeerd worden.

Maar dit betekent niet dat de mensen die hem beschermen af en toe niet ietwat overdrijven. Dat is duidelijk wat er vandaag gebeurde in Den Haag. DENK-leider Farid Azarkan was daar namelijk, samen met onder meer lokale lijsttrekker Nur Icar, campagne aan het voeren toen hij opeens op grove wijze geduwd werd door de politie. Hij stond rustig te praten met een kiezer, maar bam!

Dit is dus wat er gebeurt wanneer je strijdt voor de kwetsbaren en ongehoorden. Wanneer DENK-fractievoorzitter @F_azarkan op campagne is in Den Haag en met een kiezer spreekt, wordt hij hardhandig gedwongen zijn gesprek met een kiezer te staken. #stemDENK #DENKvooriedereen pic.twitter.com/5ypo7J0UOC — DENK (@DenkNL) March 12, 2022

Op Twitter eist Azarkan tekst en uitleg van de minister van Justitie Dilan Yesilgöz én van de korpschef van de gemeente Den Haag. “Heb ik minder rechten?” vraagt Azarkan zich af.

Ben in gesprek met een kiezer, komt Geert Wilders eraan en word ik hardhandig weggeduwd. Heb ik minder rechten? Benieuwd wat @DilanYesilgoz en @POL_Korpschef hiervan vinden. https://t.co/pNbdJlI7hj — Farid Azarkan (@F_azarkan) March 12, 2022

Hoewel er veel mensen zijn op Twitter die met Azarkan sympathiseren zijn er ook wat mensen die de actie van de politie wel zeggen te begrijpen.