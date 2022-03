Filmpje! Adviseur van president Zelensky prijst ISIS de hemel in: ‘Hun wreedheid is een wijze strategie’

Oleksiy Arestovich is één van de belangrijkste adviseurs van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. En dat is nogal problematisch. Want deze man doet met regelmaat uitspraken die a) duidelijk maken dat hij al heel lang op oorlog met Rusland hoopte en b) dat hij zo gek is als een deur. In een video die nú is opgedoken zie en hoor je bijvoorbeeld hoe de man ISIS de hemel in prijst. Want ze zijn zo slim hoe ze bewust “wreedheid voor show” gebruiken!

Vandaag is de dag dat Volodymyr Zelensky een speech geeft in/aan onze Tweede Kamer. Het is natuurlijk een verschrikking van jewelste. De man is een anti-democraat die elf oppositiepartijen verboden heeft, hij heeft kritische media met dwang gesloten, hij heeft uitgesproken nazi’s voor zich vechten in het oosten van het land, en – oh ja – hij wordt ook nog eens genoemd in de Panama Papers. Geen wonder dus dat FVD ervoor gekozen heeft vandaag maar even over te slaan.

Maar er is nog meer problematisch aan de man dan bovenstaande. Want als je wilt weten hoe een man in elkaar steekt moet je eigenlijk vooral even kijken naar de mensen met wie hij zich omringt. Hoe zitten die mensen in elkaar en wat willen zij?

Nou, kom er maar in Oleksiy Arestovich. Twee weken geleden bevestigde Reuters nog maar een keer dat Arestovich één van Zelensky’s belangrijkste adviseurs is. Als je je dan even verdiept in zijn denkwereld bekruipt je al heel snel het gevoel dat de man doodeng is.

In een video van hem die nu rondgaat zie en hoor je hoe hij de radicaal islamitische terroristen van ISIS de hemel in prijst. Want, zegt hij, hun “wreedheid” is een heel “verstandige” strategie. Sterker nog, ISIS-leiders zijn wat hem betreft de meest gerespecteerde ‘militaire’ figuren wereldwijd. Zó slim voeren ze oorlog.

WATCH:

Adviser to Ukrainian president Zelensky’s chief of staff, Oleksiy Arestovich, appears on video GLORIFYING ISIS TORTURE videos & mentions their “cruelty for show” as “a wise strategy” pic.twitter.com/eKs5EBIZUw — Maajid أبو عمّار (@MaajidNawaz) March 30, 2022

Deze video ging al eerder rond: Meer Arestovich die heel blij vertelt in 2019 dat het zeker weten gaat uitdraaien op een oorlog met Rusland, dat hij daar naar uitkijkt, en dat hij ervan overtuigd is dat Oekraïne die oorlog kan winnen. Daarna kan het land dan officieel lid worden van de NAVO en de EU. Yay!

Een van de meest waanzinnige video's die ze je nooit op CNN zullen laten zien. In 2019 interview met Oleksiy Arestovych, adviseur van het hoofd van het kabinet van de president van Oekraïne: 'Onze prijs voor toetreding tot de NAVO is een grote oorlog met Rusland'. pic.twitter.com/AAqazKa9S0 — eatlovepray21 (@eatlovepray211) March 16, 2022

Tja. Misschien dat één van de Kamerleden die vandaag zo plechtig naar Zelensky luisteren hem hier even over kunnen bevragen?