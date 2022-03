Filmpje! Cabaretier Peter Pannekoek gaat los Toeslagenaffaire: ‘Dit is staatsontvoering van kinderen!’

Bij Dit Was Het Nieuws is cabaretier Peter Pannekoek helemaal terecht losgegaan op de walgelijke praktijken van de overheid inzake de Toeslagenaffaire. Want, zei hij, het is eigenlijk gewoon ongekend dat er maar liefst 1.115 kinderen (onterecht) zijn weggehaald bij hun ouders en dat die nog steeds niet terug zijn in hun eigen gezin. “Dit is staatsontvoering van kinderen,” zei hij honderd procent juist. En het is vreselijke schande.

Het is ongelooflijk, maar de staat heeft bij de Toeslagenaffaire maar liefst 1.115 kinderen weggehaald bij hun ouders, zogenaamd omdat die zich schuldig hadden gemaakt aan fraude en daardoor financieel diep in de problemen kwam. We weten nu – en het kabinet wist al veel langer – dat dit in verreweg de meeste gevallen de reinste flauwekul is. Ze deden niets verkeerd, de ouders zijn gewoon op wanstaltige wijze behandeld door een criminele overheid.

Maar ongelooflijk genoeg zijn die kinderen nog steeds niet teruggegeven aan hun ouders. Iedereen weet dat uithuisplaatsingen onterecht zijn – misdadig zelfs! – maar er wordt niets aan gedaan.

Peter Pannekoek: dit is ontvoering

Cabaretier Peter Pannekoek vindt dat ongelooflijk erg. Daarom begon hij daar over bij Dit Was Het Nieuws. De manier waarop hij dat deed was groots en kan online ook op dankbare woorden rekenen van ouders die hun kind op deze illegale en vreselijke wijze zijn kwijtgeraakt.

“Een paar weken geleden zaten wij bij Jinek met zijn drieën tegenover Rutte,” zei Peter tegen zijn collega’s bij Dit Was Het Nieuws. “En het ging op een gegeven moment kort over de Toeslagenaffaire en we vroegen: ‘Hoe zit het eigenlijk met die uit huis geplaatste kinderen?’ En daar lulde hij overheen. De volgende dag kreeg ik een bericht van een vrouw, van een gedupeerde van de Toeslagenaffaire, die heb ik echt aan de telefoon gesproken. En ik denk de hele tijd, of wij beseffen niet hoe erg het is. Of we beseffen het ergens wel maar willen het gewoon niet zien omdat het zo erg is.

Misdadig

“Maar we hebben dus gewoon in Nederland 1.115 kinderen – minimaal! – die uit huis zijn geplaatst door de Toeslagenaffaire,” stelde hij daarop. “Er zullen een paar tussen zitten die misschien altijd al in een onveilige situatie zaten. Maar de grote meerderheid door die Toeslagen! En die zien al jaren hun ouders niet meer! Ik vind dat mind-blowing dat als er morgen één kind wordt ontvoerd, dan staat het land in lichtelaaie. Dan hebben we een amberalert en zoektochten in bossen. Nu zijn er 1.115 kinderen […] en al zés maanden is er nog geen één kind terug.”

“Ik wou net zeggen, er zit een team op en er wordt aan gewerkt. Stel nou er zitten 50 mensen bij de Inspectie op deze zaak,” suggereerde Peter. “Vind ik al weinig. Maar 50 mensen kunnen toch [wel] één kind per week terug krijgen? Je moet een paar interviews doen. Nou, ik denk niet dat die ouders zeggen, ‘ik heb deze week geen tijd, laat dat kind nog maar even zitten.’ Wat is dit voor waanzin?”

“Eigenlijk zou ik gewoon een woord willen munten dat duidelijk maakt hoe erg dit is,” vervolgde hij. “Dit zijn gewoons staatsontvoeringen. Dáár hebben we het over. Het zijn ontvoeringen door de staat.”

Daar valt natuurlijk niets op af te dingen. Dit zijn inderdaad honderd procent staatsontvoeringen. En het is een godswonder dat geen enkele ouder nog is doorgedraaid en het recht in eigen hand heeft genomen. Want als dit mij overkwam werd ik gek.