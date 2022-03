Filmpje! Elon Musk danst en feest bij opening Tesla-hub in Duitsland

Elon Musk is de rijkste man op aarde. In theorie tenminste. Want zijn rijkdom komt vooral uit aandelen van zijn eigen bedrijven, en dus niet in cash dat op de bank staat.

Hoewel de meeste übermiljardairs bepaald niet op sympathie kunnen rekenen van de gewone man is dat bij Musk anders. Hij is eigenlijk gewoon heel erg populair. En dat komt doordat hij a) de moed heeft te zeggen wat hij denkt, ook over controversiële onderwerpen, b) niet meedoet met de Deug-gekte, en c) overkomt als een man die aan de kant van Jan met de Pet staat. Of dat laatste echt zo is, is trouwens nog maar de vraag. Maar zo presenteert hij zich wél.

Daarom is het niet zo heel raar dat dit filmpje van Musk viraal is gegaan. Wat je daar ziet is Musk die danst, feest, en een toespraakje geeft bij de opening van de eerst Tesla-hub in Europa. De Tesla’s worden gemaakt in Duitsland, wat dan wel weer logisch is.

Tesla rolled out its first German-made cars at its Gruenheide plant with Chief Executive Elon Musk dancing and joking with fans, marking the start of the U.S. automaker's inaugural European hub just two years after it was first announced https://t.co/StsvQenj2N pic.twitter.com/RgfQdcoDW2 — Reuters (@Reuters) March 23, 2022