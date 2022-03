Filmpje! Pepijn van Houwelingen: “Een Europees leger is een heel eng project”

Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen zegt dat de Europese Unie alleen maar uit is “op macht en controle.” Hij vindt de komst van een Europees leger “een heel eng project.”

Dat zei de FVD’er gisteren bij Ongehoord Nederland.

“De Europese Unie is uit op macht en controle. Het heeft niets te maken met democratie. Dat hebben we gezien bij al die referenda, niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen,” aldus Van Houwelingen bij Ongehoord Nieuws. “Ze trekken landen naar bínnen. En ze zijn in ieder geval niet geïnteresseerd in democratie én niet geïnteresseerd in de vrijheid van meningsuiting.”

“Ik vind het een heel eng project. Ze censureren de vrijheid van meningsuiting,” zei hij daarop. “Ze leggen de democratie aan banden. Dat is dus heel gevaarlijk voor ons. Voor ons als Nederland. Dus we moeten er zo snel mogelijk uit. En we moeten al helemaal niet toestaan dat ze ook een Europees leger kunnen gaan oprichten.”

Onlangs werd aangekondigd dat de EU met de oprichting van een eigen militaire eenheid gaat beginnen. Het zou in principe gaan om 5.000 man. Voor nu.