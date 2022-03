Fleur Agema teleurgesteld in Kuipers: Als zorgwerker wilde hij meer bedden als minister opeens niet meer!

Hoewel iedereen deze week bezig was met de gemeenteraadsverkiezingen gaat de politiek in Den Haag óók gewoon door. En daarbij vond er wel een interessante confrontatie plaats tussen Fleur Agema en Ernst Kuipers, de ene Kamerlid voor de PVV en de tweede zorgminister in naam van D66. Want Agema viel erover dat Kuipers in zijn rol als “beddenplanner” in de zorg altijd pleitte voor meer bedden. Maar nu hij minister is denkt hij daar opeens heel anders over. Hoe kan dat?

“Het kabinet heeft niets geleerd van de coronacrisis,” zei Agema recht in het gezicht van Kuipers. “Elke keer dat de druk op onze ziekenhuizen toenam werden reguliere behandelingen en operaties afgeschaald. Dat gebeurde tot vier keer toe. Geen minister stapte op. Het werd genormaliseerd.”



En dat is niet alles. Want, zei Agema, “slechts een kwart van de ziekenhuizen zit op dit moment op volledige capaciteit. De schade die dit heeft toegebracht aan patiënten is ongekend. Inmiddels is een stuwmeer ontstaan van 113.000 uitgestelde operaties. Je zult maar één van die 50.000 mensen zijn die wachten op een knie of heup. Óf één van die 2.300 wachtende hartpatiënten. Voor deze laatste groep is het een angstige tijd zonder hulp op een oplossing.”

Op dit moment gaan “urgente” patiënten voor. Maar als gevolg daarvan komen er steeds meer urgente patiënten bij, waardoor er ook steeds meer niet-urgente patiënten zijn die “op sint juttemis moeten zitten wachten.” En dat is natuurlijk een probleem. Feitelijk komt dit er namelijk op neer dat ze net zolang moeten wachten “tot hun situatie zó verslechterd is dat ze stijgen door urgentie.”

Daarom wilde Agema antwoorden van Kuipers. Kan er meer geïnvesteerd worden in de zorg? Kan er meer personeel worden aangenomen? Kan de capaciteit verhoogd worden? Of, nog beter, is het mogelijk om de vergoedingen te verhogen zodat zorgpersoneel meer uren wil werken? En ga zo maar verder.

Zoals niemand zal schokken vielen de antwoorden van Kuipers vervolgens ronduit tegen. Hij herhaalde de gewone talking points over dat het kabinet zijn post zo doet, ja, “we” gaan “wat doen” aan opleiden en “behoud.” En ja, och jongens, “we” zijn echt heel serieus bezig. Zo serieus dat niemand resultaten ziet. En zo serieus dat Agema terecht zei: “Ik heb niet het begin van een antwoord op mijn vraag gehoord.”

Het kabinet is niet van zins om deze systematische problemen aan te pakken. De zorg is en blijft het ondergeschoven kindje in Nederland. En chronisch zieken zoeken het maar uit.