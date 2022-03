Nederland binnenkort in de kou? Poetin wil dat het gas in Roebels wordt betaald

Zit Nederland binnenkort in de kou? Dit scenario is wel dichterbij gekomen nadat president Poetin een decreet heeft ondertekend waarin staat dat het buitenland vanaf morgen in roebels moet betalen voor Russisch gas dat meldt persbureau Reuters. Als men weigert in Roebels te betalen dan worden de contracten stopgezet.

De afnemers moeten roebelrekeningen openen bij Russische banken en worden de betalingen voor Russisch gas vanaf deze rekeningen gedaan. Frankrijk en Duitsland wijzen deze eis onmiddellijk af. De twee grootmachten blijven in euro’s betalen en zij laten zich niet chanteren door dictator Poetin.

We kunnen ons als vast gaan voorbereiden op het scenario dat er geen Russisch gas meer naar Europa stroomt. Nederland zal Duitsland en Frankrijk slaafs volgen omdat deze twee landen uiteindelijk de baas zijn in de EU. Zal het kabinet dan uiteindelijk echt met advies komen om je thermostaat in je huis echt op 17 graden te zetten en twee truien over elkaar te gaan dragen? Desnoods sluit men hele gebieden in Nederland van het gas af. Ondenkbaar is dit zeker niet minister Rob Jetten speelt al weken met deze gedachte. Sinds Covid-19 weten we dat onze overheid er haar hand niet voor omdraait om onze vrijheid en leefcomfort in te perken. Een avondklok is er uiteindelijk ook gekomen. De overheid is nooit je beste vriend.

Deze maatregel uit Moskou geeft weer aan waarom Nederland zo snel mogelijk 2 kerncentrales erbij moet bouwen we mogen nooit meer afhankelijk worden van totalitaire regimes. Op wind- en zonne-energie kan ons land niet functioneren.