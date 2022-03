Geen paniek! Luchtalarm wordt maandag getest ondanks oorlog Oekraïne: “Mensen kennen het”

Aankomende maandag kunnen we gewoon het ´vertrouwde´ geluid van het luchtalarm verwachten. Ook nu Rusland in oorlog is met Oekraïne gaat het maandelijkse testgeluid gewoon door. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt dat er wel degelijk aandacht is voor de onrust door de oorlog in Oekraïne. Desondanks benadrukt het ministerie dat mensen “goed op de hoogte zijn” dat de sirene iedere eerste maandag van de maand wordt getest.

Om eventuele paniek te voorkomen gaan de overheid en de Veiligheidsregio´s extra communiceren over het luchtalarm aanstaande maandag. Dat zal de overheid doen via de sociale media en wellicht per ouderwetse SMS. “Dat geeft ook aan dat we aandacht hebben voor de situatie in Oekraïne”, aldus een woordvoerder, in een statement tegenover de media.

Nu.nl schrijft dat er door heel Nederland zo´n 4.200 sirenes staan opgesteld. Maandag om 12.00 uur gaat het geluid van die sirenes precies 1 minuut en 26 seconden af. Het is volgens het ministerie belangrijk om ze iedere maand te testen.

De oorlog in Oekraïne maakt vooralsnog verschil voor het wel of niet luiden van het luchtalarm. “Er is nu nog geen aanleiding om dat te doen. Die afweging ligt ook bij de veiligheidsregio’s”, aldus een woordvoerder van de overheid tegenover de media.

Vertel aan alle #vluchtelingen even dat het aankomende maandag de eerste maandag van de maand is en dat wij om 12 uur een #luchtalarm hebben. Deze mensen hebben al genoeg meegemaakt… #Ukriane — SachaStar (@sacha_star) March 2, 2022