GroenLinks tegen bezorgde, blutte Nederlanders: ‘Zet de verwarming lager, pak de fiets, bestrijd Poetin’

GroenLinkse-Tweede Kamerlid Suzanne Kröger vindt dat Nederland zij aan zij moet staan met Oekraïne. Dat dit de Nederlandse burger problemen oplevert interesseert haar niet. Want je kan toch gewoon in de kou zitten en de fiets pakken in plaats van de auto?

Nederland is een fenomenaal land. Mensen pakken altijd de fiets, tenzij het echt te ver is. Dan gaan ze met de auto. Wat betreft de verwarming: die zie je bij Nederlanders bijna nooit heel hoog staan. De minimale temperatuur die nodig is om niet verkouden te worden lijkt het doel te zijn.

Maar volgens GroenLinks kan het allemaal best nog minder luxe. Want vanwege de oorlog in Rusland moeten wij ‘allemaal’ (hahaha) bereid zijn een prijs te betalen. Ja, alles wordt knetterduur, natuurlijk, maar daar zijn oplossingen voor te bedenken. Je moet je gewoon gedragen alsof Nederland een derdewereldland is, en zie, probleem opgelost!

“Pak de fiets. Zet de verwarming lager,” schrijft de GroenLinkser op Twitter. “Ga naar de bouwmarkt voor radiatorfolie en kit kieren dicht. Draai verwarming uit in lege kamers. Neem led lampen. Vraag op kantoor of verwarming en licht ’s nachts uit zijn, en in gangen en hallen de verwarming omlaag. Bespaar energie!”

Vervolgens zet ze daar een afbeelding bij waarop staat: “Fight Putin, Ride a Bike.”

Mogen wij dit geschift vinden? Of moeten we maar net doen alsof het volkomen normaal is dat een moderne neocommunist ons vertelt dat we in de kou moeten zitten – zowel thuis als op het werk – kilometers moeten fietsen en ons anderszins moeten gedragen als onderontwikkelde inwoners van een Afrikaans land?

GroenLinks zegt de vijand te zijn van Poetin, maar het lijkt er onderhand verdomd veel op dat deze partij de vijand is van de Nederlandse burger.