GroenLinks Kamerlid Corinne Ellemeet viert feest: ‘Hoeraaaa!!!! Abortuspil mag!’

Het is ongelooflijk, maar GroenLinks Kamerleden zijn zowaar een feestje aan het vieren omdat de Tweede Kamer hun “intiatiefwet abortuspil bij de huirsarts” heeft aangenomen. Een normaal mens vindt elke abortus vreselijk, maar de GroenLinksers niet. Nee. Daar roepen ze heel blij, “Hoeraaaa!!!!”

Als je wilt weten hoe mensen echt in elkaar zitten moet je even kijken hoe ze reageren op zaken als, ik noem maar wat, het beëindigen van ongeboren leven. Zijn ze daar voor, hoe dan? Zijn ze vol passie en vuur en blijdschap, of zien ze het meer als een “noodzakelijk kwaad”?

Nou, wat betreft GroenLinkser Corinne Ellemeet weten we het antwoord nu.

Hoeraaaa!!!! Zo trots en blij dat onze initiatiefwet abortuspil bij de huisarts met ruime meerderheid door de Tweede Kamer is aangenomen. pic.twitter.com/4NGCTO4pSO — Corinne Ellemeet (@CorinneEllemeet) March 15, 2022

“Hoeraaaa!!!! Zo trots en blij dat onze initiatiefwet abortuspil bij de huisarts met ruime meerderheid door de Tweede Kamer is aangenomen,” schrijft deze ‘dame’ op Twitter. Daarbij plaatst ze een foto van zichzelf met een gezichtsuitdrukking alsof ze net een gouden medaille heeft gewonnen bij de Olympische Spelen.

Je zou die zin maar uit je vingers getypt krijgen. Ongelooflijk.