Historische toespraak Zelenski voor de Tweede Kamer: ”Nederland moet stoppen met Russisch gas en Oekraïne moet lid worden van de EU”

Vanochtend heeft Zelenski, de president van Oekraïne, als eerste staatshoofd ooit de Tweede Kamer met een videoverbinding live toegesproken. Zelenski heeft Nederland en haar volk bedankt voor de steun die Oekraïne van haar krijgt. Alleen deze steun is niet genoeg Oekraïne heeft nog meer steun nodig om de Russen te kunnen verslaan.

Zelenski vergelijkt de Russische invasie met twee Nederlandse historische gebeurtenissen; het bombardement op Rotterdam en met onze onafhankelijkheidsoorlog tegen koning Filips II ten tijden van de Tachtigjarige Oorlog. Zelenski heeft ons gewaarschuwd dat de tragedie in Rotterdam zich kan herhalen als Rusland meerdere Europese steden gaat bombarderen. En de Oekraïense strijd is dezelfde strijd die wij hebben gevoerd tegen de Spanjaarden voor onze onafhankelijkheid. Net als wij willen de Oekraïners volgens Zelenski in vrijheid en in onafhankelijkheid van de Russen kunnen leven.

Zojuist sprak president #Zelensky van #Oekraïne tot de TK. #BVNL sympathiseert met het Oekraïense volk, maar blijft bij haar standpunt: sancties en oorlogsretoriek gericht aan #Rusland werken averechts. Diplomatieke aansturing op vrede moet de koers zijn.https://t.co/GdbEXHbOw0 — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) March 31, 2022

Zelenski heeft ook een boodschap voor Nederland. Oekraïne wil meer wapens van Nederland en wil dat Nederland onmiddellijk stopt met het afnemen van Russisch gas. Eigenlijk vraagt Zelenski dus gewoon aan ons of we in de kou willen gaan zitten. Rutte moet in Brussel volgens Zelenski ervoor gaan pleiten dat de Oekraïne zo snel mogelijk lid wordt van de EU. Naast dat Oekraïne een zeer corrupt land is en niet op hetzelfde niveau zit als West-Europa moet dit natuurlijk nooit gebeuren omdat dit voor een nog verdere escalatie met Rusland zal zorgen.

Rusland moet zo snel mogelijk Oekraïne verlaten omdat landje pik een negentiende-eeuwse verschijnsel is. En het richten van kernwapens op Europa en de VS is niet te rechtvaardigen. Nederland moet in gesprek blijven met de Russen en de Russische agressie tegen het Westen en Oekraïne keihard blijven veroordelen. Sancties tegen Poetin mogen er nooit toe leiden dat de Nederlander wordt geraakt in zijn welvaart daardoor in de kou komt te zitten.