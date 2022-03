Hoekstra krijgt op zijn flikker van de Tweede Kamer na geblunder met sancties tegen Rusland

Na de historische speech van president Zelenski volgde aansluitend in de Tweede Kamer een debat met de minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra. Hoekstra werd door de Tweede Kamer bevraagd hoe Nederland nog beter de sancties tegen Rusland kan uitvoeren. Op deze vragen moest Hoekstra de Kamer het antwoord schuldig blijven. Hierop vertrok de minister naar zijn ministerie om alsnog de antwoorden op deze vragen op te halen. Dit is in de politiek een flinke afgang!

Vergeleken met andere landen lukt het Nederland moeilijk om de Russen te raken waar je ze hard kan raken met sancties. Slechts een deel van het geld van Russische oligarchen in Nederland is bevroren. Het lukt Nederland amper om vastgoed bijvoorbeeld huizen en luxe jachten van Russen die sanctielijst staan te confisqueren. Je zal bijna denken dat hier de koopmansgeest om de hoek komt kijken want eigenlijk wil Nederland gewoon handel blijven drijven met Rusland alleen al omdat wij het Russische gas nodig hebben. Den Haag wil niet langer gas oppompen uit Groningen.

Dit relaas is natuurlijk uiterst gênant te noemen. De Kamer bond er daarom ook geen doekjes om. Opgetekend vanuit ; „Onbestaanbaar”, vindt Kamerlid Pieter Omtzigt. „Ik weet niet of de regering beseft hoe ze voor paal staat.” Volgens Omtzigt heeft Nederland de Russische oligarchen al 36 dagen de tijd gegeven om hun vermogen en spullen uit Nederland weg te sluizen. „De vogel is gevlogen”, stelt hij. Volgens PvdA-leider Lilianne Ploumen blijft Nederland ’schaamtevol achter in de uitvoering van de sancties’. „Dit is niet de tijd voor polderen tussen ministeries”, vindt Ploumen. „Zou er niet gewoon iemand de leiding moeten nemen?” Die oproep wordt ook gedeeld door coalitiepartijen D66 en CDA. „Ik begrijp het ongemak”, zegt CDA’er Agnes Mulder tegen haar partijgenoot Hoekstra. „Ik verwacht wel enige coördinatie”, vindt ook D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma.”

Werk aan de winkel dus voor minister Hoekstra!