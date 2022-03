Interview! De man achter de Baudet VS Schwab NFT’s legt uit waar het project om draait en wat de roadmap is

Ik had het plezier te spreken met de man achter de “Baudet VS Schwab” NFT’s uitgegeven door Amsterdam Books in verband met het succes van Thierry Baudets nieuwe boek, Het Coronabedrog. Chhay Lin Lim legt hier uit wat het idee achter de NFT’s is, reageert op kritiek, en vertelt ook wat hij verwacht van de toekomst.

1. Hallo Chhay, kun je je even voorstellen voor onze lezers?

Mijn naam is Chhay Lin Lim (hier is mijn website) en ik zit ongeveer 10 jaar in de blockchain- en cryptowereld. Ik kwam in 2011 als student voor het eerst in aanraking met Bitcoin en voelde me volledig aangetrokken door de achterliggende filosofie van vrijheid en soevereiniteit. Ik besefte toentertijd al gauw dat er een nieuwe inslag nodig was als we de samenleving vrijer wilden maken. In plaats van mensen via de conversationele politieke weg te overtuigen van een vrijere samenleving – één met minder staatsbemoeienis en meer individuele vrijheden – ben ik me gaan richten op het promoten en ontwikkelen van technologieën die ons dichter bij de vrijere samenleving brengen. Vanuit deze praktische grondhouding heb ik onder andere Serey, een op blockchain gebaseerde social medium, opgericht. Daarnaast werk ik ook aan andere blockchainprojecten en geef ik met veel plezier les op Saxion Hogeschool in Blockchain, Financiële Technologie en Ethiek.

2. Wat doe je en wat is jouw rol in het NFT project van Amsterdam Books rond ‘Het Coronabedrog’ van Thierry Baudet?

Uitgeverijen zijn over het algemeen niet goed in het ontwikkelen van een community rondom de schrijvers of de boeken die zij uitbrengen. We hebben bij Amsterdam Books nagedacht hoe we dit konden bewerkstelligen en kwamen al gauw op het idee om blockchain toe te passen en NFT’s uit te geven rondom thema’s van onze boeken. Naast een heleboel andere use cases, zijn NFT’s namelijk een uitstekend middel om als toegangsbewijs te dienen tot een bepaalde dienst of groep. De blockchain zorgt ervoor dat de schaarste van de NFT’s en het eigendom ervan onomstotelijk wordt vastgelegd en altijd en overal kan worden geverifieerd. Mensen die de NFT’s bezitten worden onderdeel van een levendige community en krijgen dan allerlei voordelen. Voor de Baudet vs Schwab NFT’s komen ze bijvoorbeeld in een besloten Telegram groep met Thierry Baudet, krijgen ze previews van nieuwe boeken, toekomstige airdrops en nog veel meer.

Naast het design van de NFT’s, heb ik ook een technische rol binnen de Baudet vs Schwab NFT’s. Zo heb ik bijvoorbeeld de website ingericht waar je de NFT’s kunt minten en heb ik ervoor gezorgd dat ze ook te koop zijn op NFT marktplaatsen als OpenSea.

3. Het is de bedoeling dat er 2.000 NFT’s gemint worden, he? Hoe werkt dat eigenlijk?

Ja, je kunt de NFT’s minten via https://amg-nft.com/ of direct kopen via https://opensea.io/. Elke NFT, eigenlijk een unieke digitale token, is een representante van één van de digitale kunstwerken. Door een NFT te bezitten, bezit je het kunstwerk dat daarmee correspondeert.

Voor het minten moet je een MetaMask wallet hebben en deze ‘connecten’ via deze website. Daarna klik je op ‘BUY’ en kun je afrekenen in de cryptocurrency MATIC. Er wordt dan automatisch – met een technisch term doen we dat middels een smart contract – een NFT vrijgegeven en verstuurd naar jouw wallet. Jouw bijbehorende kunstwerk van de NFT kun je dan zien op websites die een interface bieden naar de NFT data op de blockchain. Dus bijvoorbeeld OpenSea of Rarible of Tofu NFT.

De NFT’s op OpenSea zijn NFT’s die al gemint zijn door Amsterdam Books en daar te koop worden aangeboden. Daar betaal je met WETH, een ethereum coin op het Polygon netwerk.

4. Er lijken twee kanten te zijn; de ene vindt het cartoonische karakter van de designs geweldig leuk (zoals ik, ik ben dan ook een Marvel-geek), de andere kant vindt het niets. Hoe denk jij daarover en hoe zijn jullie op dit idee gekomen?

Vroeger speelde ik veel Street Fighter en ik vond het kleurrijke karakter van de animaties geweldig! De NFT’s zijn dan ook daarop gebaseerd.

‘Het Coronabedrog’ zelf is eigenlijk een vrij pessimistisch boek. Het geeft een inkijk in een dystopische wereld. Ik vind het belangrijk om in deze deprimerende tijd levendig te blijven en hoewel we huidige wereldse zaken serieus moeten nemen, moeten we ook vooral blijven lachen. Protesteren doe je ook door op een alternatieve wijze te leven: één met positiviteit en vrolijkheid. Dat is ook waar de NFT community om moet draaien. We moeten een levendige, opgewekte community worden die laat zien dat we nog steeds van het leven kunnen genieten, ondanks alles wat er om ons heen gebeurt.

5. Jullie NFT’s hebben veel verschillende details. Deze heeft een wapen, deze heeft een litteken, deze heeft een tatoeage van het WEF, deze een speldje, deze heeft Klaus Schwab met reptielenogen (LOL), en ga zo maar door. Dan zijn er natuurlijk ook nog combinaties mogelijk. Hoe hebben jullie de rarity aangepakt en kun je daar iets over vertellen?

Eerst wisten we alleen maar dat we Baudet vs Schwab wilden afbeelden. Hier omheen gingen we brainstormen wat voor ‘properties’ we konden toevoegen die zo grappig zijn dat als je ernaar keek, je er gewoon vrolijk van zou worden. Toen we eenmaal alle properties hadden, hebben we bepaald hoe zeldzaam ze zouden moeten zijn en gingen we met een software programma op willekeurige wijze de properties bij elkaar voegen. Zo krijg je een set aan afbeeldingen die van elkaar verschillen en die als geheel een andere zeldzaamheid hebben.

De NFT’s staan nu trouwens ook op Rarity Sniffer, waar je de zeldzaamheid per NFT kunt bekijken.

Sommige properties zijn ook geïnspireerd uit mijn eigen leven. Zo keek ik vroeger veel Bruce Lee en zijn de nunchaku’s en de krassen op Thierry’s gezicht een verwijzing naar Bruce Lee’s Enter The Dragon. De reptielenogen van Schwab is een verwijzing naar de theorie dat we worden geregeerd door reptielachtige wezens. De illuminatiring weer naar de geheime genootschap. Thierry met boks handschoenen is een verwijzing naar het feit dat hij kickboxt. Het moet dus vooral grappig zijn.

6. Bij de launch ging niet alles van een leien dakje. Nou ja, initieel ging het eigenlijk wel heel goed: de Telegram groep groeide enorm, de whitelist voor vroege kopers zat razendsnel vol… maar toen het open ging voor het grote publiek ontstonden er problemen. Je hoopt toch dat er meteen een zo groot mogelijke community ontstaat, dat alles makkelijk en snel te verkrijgen is – en ook dat de diverse NFT’s op OpenSea snel zichtbaar zijn (dat ging tergend langzaam). Wat gebeurde er precies? En hoe hopen jullie dat vlot te trekken?

OpenSea heeft onlangs een reeks updates doorgevoerd om bulk uploads van NFT’s tegen te gaan. Dit doen ze om spam en lage kwaliteitsprojecten te voorkomen, wat overigens zeer begrijpelijk is. Het heeft er alleen wel voor gezorgd dat ons script om de NFT’s snel te uploaden niet meer werkte. Daarom hebben we een nieuw script geschreven, wat inmiddels door een nieuwe update ook niet meer werkt. Ondanks dat, staan de meeste al te koop.

Er zijn nu ongeveer 900 NFT’s gemint en voor nu is het niet noodzakelijk om er veel meer te koop te zetten op OpenSea. Mensen kunnen ook altijd blijven minten op onze https://amg-nft.com/ website.

7. Met jullie NFT’s is, zoals Thierry uitlegde in een interview met ons, het eerste doel community opbouwen rond het boek van Thierry. Hoe willen jullie dat aanpakken? Dus waar gaat die community uit bestaan en welke voordelen krijgen ze? Zelf zit ik door mijn eigendom al in de besloten Telegram-groep, waar een groep actieve mensen het echt leuk heeft met elkaar (en ook tips geven over dingen als crypto enzo). Ik weet dat er een wijnproeverij komt met Thierry, een filosofische avond met Freek Jansen, dat jij zélf iets gaat doen voor NFT’s met betrekking tot crypto… Dat klinkt mij allemaal heel positief in de oren, maar hoe meer details én hoe meer utilities hoe beter.

De waarde van de NFT’s staat in samenhang met (1) de waarde van de relaties in de community en (2) de utilities. Als je NFT’s hebt zonder utility en zonder waardevolle relaties, heb je eigenlijk het equivalent van een ‘shitcoin’.

Om waardevolle relaties op te bouwen, hebben we een grote community nodig. Daarom willen wij t/m de maand april de NFT’s promoten, zodat onze community groter wordt.

Wij zijn erg geïnspireerd door de Bored Ape Yacht Club. Net als bij de BAYC, krijgen mensen met de Baudet vs Schwab NFT’s

1. toegang tot een besloten groep die alleen toegankelijk is voor de NFT-houders

2. gratis previews van toekomstige boeken van Amsterdam Books. Het volgende boek dat we gaan publiceren is een adembenemende biografie van John McAfee. Iedereen met een NFT krijgt toegang tot de preview van dit boek via een unlockable content die ingebouwd is in onze NFT’s én mag naar de boekpresentatie met Mark Eglinton, schrijver van het boek

3. een uitnodiging om een keer een wijnproeverij te doen met Thierry

4. een uitnodiging tot een crypto-avond met mij, waarbij ik blockchains en crypto toelicht

5. gratis airdrops

6. en nog veel meer…

Uiteindelijk willen wij meerdere NFT’s gaan uitgeven rondom een thema/boek/auteur, waar omheen dan weer een community kan worden gebouwd. Op die manier ontstaat er vanuit Amsterdam Books een ecosysteem van communities die niet altijd per se volledige overlap hebben met elkaar. Zo kan een community rondom de Paul Elstak NFT een andere doelgroep zijn dan die van Baudet vs Schwab. Tegelijkertijd kunnen sommige NFT’s weer voordelen krijgen bij de community van andere NFT’s. Om een voorbeeld te geven, zal er een community worden opgezet rondom de John McAfee NFT, maar worden de houders van Baudet vs Schwab nog steeds uitgenodigd tot de boekpresentatie of in de toekomst lezingen over cybersecurity en het internet. Ook kunnen ze NFT airdrops krijgen voor het McAfee project.

8. Daar aan gerelateerd: hoe reageer je op kritiek dat die community wel erg gericht lijkt op mensen die het FVD-gedachtegoed aanhangen?

Het boek is geschreven door de politiek leider van FVD, dus het is helemaal niet zo gek dat de community rondom de Baudet vs Schwab NFT’s voornamelijk mensen zijn die het FVD-gedachtegoed aanhangen.

Andere NFT’s en schrijvers zullen weer een andere doelgroep hebben.

9. Natuurlijk hebben we het bij NFT’s ook altijd over waarde – zowel subjectieve waarde (‘ik vind dit heel veel waard omdat ik de evenementen geweldig vind en hecht daar aan’) als objectieve waarde (‘als ik ze verkoop kan ik dit als vraagprijs vragen’). Je verkoopt ze voor een bepaald bedrag – 0.043 ETH op OpenSea en andere grote platformen, en 85 MATIC op jullie eigen mint-site. Net als bij aandelen geldt dat die voor een bepaalde prijs op de markt worden gezet, maar dat de prijs daarna kan fluctueren. Je kan er dus winst op maken in de loop van de tijd, maar ook verlies. Zo staan er op OpenSea nu ook een paar te koop van vroege kopers die ze voor een lagere prijs dan jullie zelf te koop hebben gezet (en ook voor een hogere trouwens). Hoewel community het belangrijkste is, is het doel natuurlijk ook om de NFT’s in de loop van de tijd waardevoller te maken. Hoe zijn jullie dat van plan? En wat vind je van kritiek van met name linkse critici hierop dat dit lastig zal zijn voor jullie om te doen, deze waarde toename (of zelfs maar het voorkomen van een serieuze langdurige afname van waarde).

We gaan waardevermeerdering realiseren door leuke utilities toe te voegen, wat ook al hiervoor aan bod is gekomen.

De kritiek dat het lastig zal zijn om waardevermeerdering te realiseren is volkomen onterecht. Er zijn mensen bereid om bijvoorbeeld voor €700-1.000 een mini-cursus bij mij te volgen in het investeren in crypto of blockchain in het algemeen. Zo’n cursus ga ik gratis aanbieden voor iedereen die de Baudet vs Schwab NFT heeft. Hoeveel € zouden mensen niet over hebben om met Thierry in een exclusieve Telegram groep te komen? Het is niet voor niets dat Thierry’s boeken al 3 weken op rij #1 op de bestsellers lijst staat. Daarnaast zullen er nog talloze evenementen komen, specifiek voor de NFT-houders. De kosten die je maakt voor het kopen van de NFT haal je er gemakkelijk uit.

Mensen die de NFT’s links laten liggen, gaan echt spijt krijgen.

10. Leg eens uit, wat is een roadmap in het algemeen en wat is júllie roadmap?

Een roadmap is een tijdsplanning van activiteiten.

We willen tot en met april proberen zoveel mogelijk van de NFT’s te verkopen, zodat de community groeit. Dat gaan we bewerkstelligen door vanaf komende week veel promotie te doen. Ondertussen wordt er een decentrale autonome organisatie (DAO) opgericht, waarbij de community kan meebeslissen over toekomstige activiteiten. Dit hopen we in mei klaar te hebben.

Na april kijken we hoeveel NFT’s er zijn verkocht en beslissen we samen met de community wat er met de overige NFT’s moet gebeuren. Een deel daarvan kunnen we voor toekomstige promoties blijven gebruiken of we kunnen ze allemaal burnen (volledig uit circulatie halen), zodat er meer schaarste is en de waarde stijgt.

In april gaan de John McAfee NFT’s gelanceerd worden.

We hebben ook al verzoeken ontvangen voor partnerships met twee NFT-marktplaatsen. Zij kunnen ons helpen met het listen en de promotie van toekomstige NFT’s.

Ook willen wij in juli Amsterdam Book coins ($BOOKS) gaan uitgeven. De utilities van deze coins moeten nog nader worden uitgewerkt, maar we weten al wel dat de Baudet vs Schwab NFT’s daar ook een rol in gaan spelen. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan het ontvangen van $BOOKS als je je NFT’s staked en niet doorverkoopt.

Op korte termijn, proberen we een allereerste activiteit te regelen voor volgende week. Dan komt de schrijver van de John McAfee biografie naar Amsterdam en willen we iedereen met de NFT uitnodigen. Dat is tevens een leuke bijeenkomst waarin de NFT-houders elkaar beter kunnen leren kennen.

11. Ze staan dus weer op OpenSea en Rarible en andere platformen. Waar raad jij mensen aan om een NFT te kopen van jullie? Of maakt dat allemaal niets uit?

Koop de NFT’s via OpenSea of mint ze via https://amg-nft.com/.

12. Is er nog iets dat jij kwijt wil over dit in mijn ogen heel mooie project? Waar kunnen mensen nu instappen, hoe doen ze dat, en als mensen geen ervaring met NFTs hebben, hoe doen beginnen ze?

De NFT is ook historisch. Het is voor de eerste keer dat een Nederlandse politicus een NFT uitgeeft en voor zover ik weet is Amsterdam Books ook de enige uitgeverij in Nederland die dit doet.

Als je weinig verstand hebt van NFT’s, maar er toch meer over wil leren en/of kopen, hebben we een mooie Telegram groep waar onze community je met alle plezier verder op weg helpt.