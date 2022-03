Iraanse elite eenheid: ‘geheime Israëlische basis’ bij Amerikaans consulaat in Erbil, Irak was doelwit raketaanval

Afgelopen nacht landen er opeens een paar raketten nabij het Amerikaanse consulaat in de Iraakse stad Erbil. Een Iraanse elite-eenheid zegt nu dat zij verantwoordelijk zijn voor de actie en dat die gericht was “op een geheime Israëlische basis.” Volgens geruchten op het Internet die uit Iran komen ging het om “Mossad-agenten.” Daartegen over stellen de Amerikanen dat het een lafhartige terroristische aanval was op burgerdoelen, bewust uitgevoerd nabij het consulaat waar veel Amerikanen wonen en werken.

De Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) heeft laten weten in een officieel statement dat de aanval is uitgevoerd “op Israëlische faciliteiten.” Zij deden dit om “wraak” te nemen voor een Israëlische aanval op Iraanse doelwitten in Syrië afgelopen week. Daarbij kwamen minimaal twee Iraniërs om.Vanochtend werd al bericht door diverse media dat er een aanval had plaatsgevonden. Daarbij werd gedacht dat het een aanval op het Amerikaanse consulaat was:

NOW – Multiple long-range ballistic missiles fired at US consulate in Erbil, Iraq, Sky News Arabia reports.pic.twitter.com/N5VlVlkIJl — Disclose.tv (@disclosetv) March 12, 2022

Dat laatste werd al redelijk snel tegengesproken door experts omdat het consulaat schijnbaar totaal niet beschadigd is. Het ging dus om een doelwit in de buurt van het consulaat. Niet om het consulaat zelf. Hoewel er natuurlijk negatief gereageerd is op de Iraanse actie heeft het er alle schijn van dat niemand dit wil escaleren.

Amerika: een terroristische aanval

Ondertussen zeggen de Amerikanen dat het helemaal geen aanval op welke geheime basis dan ook was. Het zou een “terroristische aanval” zijn bewust gericht op een lokatie waar veel Amerikanen wonen en werken.

“De VS veroordelen de criminele aanval op burgerdoelen in Erbil,” aldus Amerika. “Elementen van het Iraanse regime hebben verantwoordelijkheid geclaimd voor deze aanval en moeten verantwoordelijk worden gehouden voor deze flagrante schending van Iraks soevereiniteit en voor terroristische aanvallen op bezittingen van onschuldige burgers.”

