Joepie! De ‘geprivilegieerde’ Joris Luyendijk mag zijn zelfhaatboek nogmaals promoten bij de NPO

Joris Luyendijk ging af als een gieter toen hij zijn zelfhaatboek De Zeven Vinkjes voor de autochtone Nederlander probeerde te promoten bij tv-programma Buitenhof. Nu er wat tijd over die gênante vertoning heen is gegaan, mag hij het bij radioprogramma Nooit Meer Slapen nog eens proberen!

Jarenlang werd ons geleerd dat hokjesdenken verkeerd was en dat iedereen op zijn eigen merites moest worden beoordeeld. Deed je wél aan hokjesdenken, dan kwamen daar maar enge dingen van!

Maar Joris Luyendijk draait het vrolijk om, wat hem betreft gaan we weer lekker hokjesdenken, zegt hij in het NPO Radio 1-programma. Niet om iedereen met een kleurtje of een andere geaardheid in een hokje of op een voetstuk te plaatsen, nee, we moeten onszelf in een hokje plaatsen! En dan natuurlijk wel een negatief hokje.

Waar figuren als Sylvana Simons, Jerry Afriyie en Akwasi zich volledig focussen op het aanwakkeren en in stand houden van slachtofferschap, richt Joris Luyendijk zich op de ‘daders’ en de mensen die volgens extreemlinkse deugers géén slachtoffer zijn: de autochtone hoogopgeleide blanke hetero man.

De ironie is natuurlijk dat Joris Luyendijk zélf in die categorie valt en zichzelf nu als een soort groepsverrader positioneert, zogenaamd omdat dit clubje niet luistert naar het eindeloze gemekker over racisme en discriminatie van (gekleurd en non-binair) extreemlinks.

Het doel is hetzelfde als altijd: ‘bewustwording creëren’. En zodra die bewustwording er is, moet er ineens van alles veranderen. Hoogopgeleide blanke heteromannen zouden dan, zo is de hoop, geheel uit zichzelf aan de kant gaan voor mensen met minder privilege.

Waarom dat beter is zegt niemand, of ze komen niet verder dan ‘representatie’. Want kennelijk heerst in bepaalde kringen toch heel erg het idee dat mensen zich identificeren met mensen die op henzelf lijken. En dat betekent dan ook gelijk dat identificatie of empathie met anderen ineens niet mogelijk is. Althans, niet als je blank bent.

Volgens Luyendijk wordt hij nu door allerlei diversiteitscommissies als een soort blanke redder onthaalt, want ineens luisteren andere hoogopgeleide blanke hetero’s wél naar het inclusiviteitscommissariaat. Heeft die blanke huidskleur tóch weer een ‘positief’ effect gehad, hè Joris?