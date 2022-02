Column Frits Bosch: De zelfhaat en hypocrisie van rijke kapitalisten die zich bekommeren om ongelijkheid

Sander Schimmelpenninck heeft een serie kunnen scoren, getiteld “Sander en de kloof” van VPRO. Ik heb één aflevering gezien waarin Sander ouders vraagt of het niet asociaal is dat ze hun kind naar een privéschool sturen. “Is 25.000 euro voor een jaar onderwijs niet veel?” vraagt hypocriete Sander aan een notaris. Notaris antwoordt dat hij dat “ingewikkeld” vindt. Ingewikkeld? Hoezo? Deze brave man durft niet te antwoorden: “Beste Sander. Natuurlijk ga ik voor het belang van m’n zoon als goede vader betaamt. Ik hoop dat jij dat ook doet voor je zoontje.” De goede man durft dat niet te zeggen want hij is bang dat dit asociaal overkomt in het door en door woke Nederland van tegenwoordig. Tragisch…



Sander, er bestaan geen gelijke kansen en nog minder gelijke uitkomsten. Ze hebben nooit bestaan en zullen ook nimmer bestaan. Alles wordt bepaald door waar je wieg staat en wat je er daarna als individu zelf van maakt. Het is telkens een combinatie van nature en nurture. Het wordt tijd dat jij je eens gaat verdiepen in psychologie en cultuur voordat jij je bullshit loslaat op hoi polloi en hen probeert te indoctrineren. Jij geeft blijk van onderontwikkeldheid. Doe daar eens wat aan Sander!



Sander vindt privé onderwijs niet kunnen want het bevordert de ongelijkheid in de maatschappij. Het belet gelijke kansen vindt Sander. Sander vindt eigenlijk dat we een einde moeten maken aan de meritocratie. Zeg dat dan, Sander! Communisme? Zeg dat dan beste Sander! Wat een heerlijk rechtgeaard man is die Sander Schimmelpenninck toch! Ouders hebben hun kinderen graag op het beste onderwijs. Ze gaan voor het belang van hun kind. Mag dat niet? Sander vindt van niet. Ben benieuwd als Sander ooit kinderen krijgt of hij ze dan op een gekleurde school stuurt met moslimkinderen die het Nederlands amper machtig zijn, die alle aandacht van leraren opslurpen zodat het wurmpje van Schimmelpenninck veel aandacht te kort komt. Zonde! Het doet denken aan onze o zo gewaardeerde burgemeester van Amsterdam Femke Halsema die haar zoontje van een gekleurde school afhaalde en zei: “Ik wil niet dat mijn kind onderdeel is van een experiment.” Ontwapenende eerlijkheid. Ik weet het zeker: onze Sander haalt z’n koter als de wiedeweerga van die gekleurde k*tschool af en gaat voor de allerbeste oplossing voor z’n dierbare grut.



Wat is hier aan de hand? Mannen als Joris Luyendijk met z’n zeven vinkjes en Sander Schimmelpennink is woke volslagen in de bol geslagen. Pas bij de confrontatie met de realiteit valt het kwartje bij deze hypocriete gasten. De echte schuldige is natuurlijk onze geweldige regering. Als je decennia lang rijp en groen het land in laat komen ga je daar eens de prijs voor betalen en dat is nu. Steeds meer privé onderwijs. Niet verbaasd over zijn. Als je decennialang mensen het land in laat komen die onze taal niet spreken, geen notie hebben van onze cultuur, volslagen kansloos zijn op onze arbeidsmarkt, onze mentaliteit verachten en geen boodschap hebben aan onze normen en waarden, laat staan Grondwet, hoe kun je dan in hemelsnaam verwachten dat hun kinderen het prima prima doen op school in plaats van met messen het schoolterrein betreden en narcotica verhandelen, beste Sander. Wil jij je dierbare zoontje op zo’n school laten gloreren, Sander?



Sander, we klagen dat er zo weinig leraren te vinden zijn. Weet je wat die leraren denken Sander? Die denken: “F*uck you all! Ik zal niet zo idioot zijn om voor de klas te gaan staan voor een stel achtergebleven snotapen die met geen stokken vooruit te branden zijn en die me uitschelden. En bovendien word ik nog onderbetaald voor die hondenbaan. Doe het zelf maar!” De schuldige(n)? Onze voortreffelijke regering met onze super premier voorop. Gelukkig hebben we nu een minister die hier wat aan gaat doen, maar niet heus. Kan ook niet, want er komt steeds meer achterlijkheid ons land binnen. Laat de gemeenten en de scholen maar de shit opknappen. Gevolg: steeds meer ongelijkheid. Gek hè, wat vreemd is dat toch?!!



Frappant is dat onze Sander op alle mogelijke manieren z’n vermogen loopt te spekken, op weg naar multimiljonair, zoals zovelen van z’n gewaardeerde collegae met identieke hypocriete maar oprecht linkse gevoelens. Het is het aloude principe: “links lullen, rechts vullen.” Van dat bijeengeschraapte geld kan onze Sander later z’n kinderen naar de allerbeste en duurste privé scholen sturen met een speciale stage in Boston! Fantastisch! Dááááág Sander. Leuke man, die Sander Schimmelpenninck….



P.S.: VPRO, ga je schamen!



Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.