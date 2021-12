Hypocriete sneuneus Sander Schimmelpenninck haat winst Max Verstappen: ‘Hij is een in Monaco woonachtige Belg’

De fenomenale winst van Nederland bij het wereldkampioenschap van de Formule 1 kan niet alleen maar op lof rekenen. Zo heeft de felicitatie van Mark Rutte aan Max Verstappen, die zijn prestatie als “een historische dag voor de Nederlandse sport” heeft omschreven, geleid tot een trieste haatreactie van sneuneus Sander Schimmelpenninck. Voor hem is Max Verstappen geen échte Nederlander.

Schimmelpenninck stookt maar al te graag het vuurtje van identiteitspolitiek op, zo blijkt wel uit zijn tweet. Dat moest hij even vermengen met wat klimaatgedram, om vervolgens de link leggen met Rutte, die Max alleen een held zou vinden omdat hij hier geen belasting betaalt en fossiele brandstoffen verbruikt.

Een in Monaco woonachtige Belg die nog nooit belasting heeft betaald in Nederland, wordt in een oliestaatje wereldkampioen fossiele brandstoffen verbruiken. Een logische Nederlandse held na tien jaar Rutte. https://t.co/HwfVp1H6NG — Sander Schimmelpenninck (@SanderSchimmelp) December 12, 2021

Je bent volgens hem dus alleen Nederlander als je in Nederland woont en belasting betaalt. Formule 1 is ook niets meer dan “fossiele brandstoffen verbruiken”, zegt de man die om de haverklap op en neer naar Zweden vliegt. Hoe sneu en hypocriet wil je het hebben?

Mensen gewoon laten genieten van de winst van Max Verstappen is kennelijk teveel gevraagd voor een hypocriete droplul als Sander Schimmelpenninck. Hij moet direct de aandacht weer op zichzelf vestigen. En omdat negatieve aandacht makkelijker te krijgen is, kiest hij voor die weg.

Schimmelpenninck heeft nog nooit een fatsoenlijke gedachte op papier gezet en kan alleen in de schijnwerper komen te staan met dit soort ophitsende tweets. Dat is zijn hele verdienmodel, want je kunt al wel raden wat er straks gaat gebeuren. Eerst maakt hij iedereen weer uit voor ‘domrechts’ en doet hij verbaasd over de reacties die hij krijgt. Dan gaat hij janken over haatreacties en bedreigingen, waarna hij kan uithuilen met een column bij een krant over hoe Nederland zo gepolariseerd is. En met een beetje pech linkt hij dat natuurlijk weer aan de PVV, FVD of zelfs de BBB. Zijn eigen rol laat hij buiten beschouwing, want het narcistische mannetje kent echt nul zelfreflectie.