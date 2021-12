Filmpje! Max Verstappen: ‘Het is ongelooflijk. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik hou van iedereen!’

Na de door hem gewonnen race gisteren nam Max Verstappen de tijd om Honda, Red Bull Racing, en ook zijn teamgenoot Sergio ‘Checo’ Perez te danken. Want, zei hij, hij is hen ongelooflijk dankbaar. Dit was een teameffort, niet een one-man show. En daarmee laat Max zien dat hij werkelijk een grootheid is.

Heel vaak zie je dat een (nieuwe) kampioen alle eer zelf opeist. Oké, er komt voor de bühne even een bedankje aan het team, maar dat is allemaal omdat ‘het moet.’ Alleen de écht grote kampioenen doen dat anders. Die zijn niet bang om te zeggen dat het een teameffort was, en dat de titel dus toebehoort aan iedereen.

Max houdt van iedereen

Welnu, dat is precies wat Max deed na afloop van de ongelooflijk spannende Grand Prix in Abu Dhabi gisteren; een race die hij in de laatste ronde wist te winnen, waardoor hij zich wereldkampioen mag noemen.

WORLD CHAMPION! 🏆 And simply the greatest day so far in the racing life of @Max33Verstappen 👑 👀#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/o3SsSC5THG — Formula 1 (@F1) December 12, 2021

“Het is ongelooflijk. Ik bleef vechten tijdens de hele race. En toen kwam die kans in de laatste ronde. Het is echt ongelooflijk, ik heb nog steeds kramp in mijn been. Het is krankzinnig,” aldus Max.

“Deze jongens hier, mijn team en natuurlijk Honda ook, ze verdienen het. Ik houd ontzettend veel van ze. Ik werk al jaren met veel plezier met ze samen, vanaf 2016, en dit jaar is natuurlijk gekkenhuis geweest,” ging de eerste Nederlandse Formule 1-kampioen verder.

“Ik wil ook een Heel Groot Dank Je zeggen tegen Checo,” vervolgde hij daarna over zijn teamgenoot Sergio Perez die de bijnaam “Checo” heeft. “Hij heeft met hart en ziel gereden vandaag, het was echt fantastisch teamwerk. Hij is een geweldige teammaat.”

“Mijn team, ze weten dat ik van ze hou. Ik hoop dat we dit tien, vijftien jaar samen kunnen blijven doen. Er is geen reden om ooit te veranderen. Ik wil voor de rest van mijn leven bij ze blijven, hopelijk geven ze me daar toestemming voor, haha.”

Daarna zei hij ook nog dat hij dankbaar was dat teamleider Christian Horner en opperadviseur Helmut Marko hem al in 2016 naar het team haalden, toen hij nog maar een menneke was eigenlijk.