Beleef het opnieuw! Mexicaanse leeuw Sergio ‘Checo’ Perez strijdt met hart en ziel tegen Lewis Hamilton

Het was zondagmiddag fantastisch om te zien hoe Sergio ‘Checo’ Perez, teamgenoot van Max Verstappen, er álles aan deed om Lewis Hamilton achter zich te houden. De Mexicaanse coureur reed als een leeuw en bewees voor eens en voor altijd een echte legende te zijn. Wat een held.

In Abu Dhabi was Lewis Hamilton in zijn Mercedes eigenlijk gewoon veel sneller dan Max Verstappen. Oké, hij krijg een enorm cadeau van de FIA toen hij Max in de eerste ronde op volstrekt illegale wijze achter zich hield (door de bocht af te snijden), maar daarna ging hij probleemloos aan de leiding. Het enige dat Max kon doen was er nog iets van, een heel klein beetje, in de buurt blijven. En zelfs dat was al bijna onmogelijk, getuige het feit dat hij niet één keer, maar twee keer op zeven seconden afstand kwam te rijden.

Sergio ‘Checo’ Perez: held

Gelukkig voor Max had hij, anders dan Hamilton, heel veel hulp van zijn teamgenoot. Want Sergio ‘Checo’ Perez verrichtte gisteren werkelijk een heldendaad. Zijn team koos ervoor om hem langer door te laten rijden op banden die bijna helemaal kapot waren. Daardoor kwam hij weliswaar aan de leiding, maar Hamilton reed razendsnel op hem in én hij wist dat zijn eigen uitslag nu opgeofferd werd aan die van Max.

Red Bull Racing vroeg Perez om er alles aan te doen om zijn positie zo lang mogelijk te verdedigen. Hamilton moest tijd verliezen zodat Verstappen het gat met de Britse coureur kon verkleinen.

Niet alleen deed Checo dat, hij ging nog veel verder. Want steeds als Hamilton dacht dat hij het nu wel beslist had kwam Perez terug. En terug. En terug. En terug. Hij bleef knokken. Zijn wagen ging van links naar rechts. Hij werd ingehaald, maar haalde Hamilton op zijn buurt weer in door zijn batterij helemaal leeg te pompen.

En daarna, toen Hamilton hem écht gepasseerd was, gebruikte Perez vervolgens zijn positie om Verstappen nog even een snelheidsboost te geven, waarna hij aan de kant ging zodat Max keihard door kon rijden.

Kijk maar:

CHECO IS 𝐀 𝐋𝐄𝐆𝐄𝐍𝐃! 🦸‍♂️

Sergio Pérez houdt Lewis Hamilton heel lang op in een zinderend racegevecht en Max Verstappen kan weer aansluiten! 👏 Tune in ↯

📺Ziggo Sport (kanaal 14 & Select)

🎁 Voor heel Nederland gratis te zien!#ZiggoSport #F1 #AbuDhabiGP 🇦🇪 pic.twitter.com/gxPEZnhfLp — Ziggo Sport Racing (@ZS_Racing) December 12, 2021

Max’ reactie somde de situatie perfect op: “Checo is een legende.” “Een echt beest!” reageerde teambaas Christian Horner daarop. En ja, inderdaad. Want wat Perez heeft gedaan is ongelooflijk. Zoals Max na de race zelf zei hij had de strijd zonder Checo’s ongelooflijke inzet nooit kunnen winnen. Het onderlinge verschil was dan zo groot geweest dat Hamilton tijdens de safety car ook snel van banden had kunnen wisselen, en dat was het dan.

Interview Checo

Dankzij Ziggo kunnen we ook nog even kijken naar een interview dat Checo na de race gaf. Daarin zei hij dat hij het met alle liefde deed voor zijn team, hoewel het hem natuurlijk zelf de kop kostte. Want hij vroeg op dat moment héél veel van zijn auto, die daardoor uiteindelijk aan de kant werd gezet door Red Bull, in de pit, zodat hij niet per ongeluk voor een nieuwe Safety Car zou zorgen.

Well done Pérez 💪 pic.twitter.com/H3srtX2Tc7 — NL sgt Wolf (@NLsgtWolf) December 12, 2021

Geweldig natuurlijk, en opvallend genoeg heeft Sergio ‘Checo’ Perez zichzelf hiermee in de geschiedenisboeken gereden. Niet door te winnen, maar door zijn teamgenoot in staat te stellen dat te doen. En misschien is dat een nog wel grotere prestatie; want dan doe je het niet voor jezelf, maar voor een ander.