Terugkijken: Epische laatste ronde Max Verstappen die Lewis Hamilton het nakijken geeft

Red Bull-coureur Max Verstappen is zojuist wereldkampioen F1 geworden. In een historische race waar aartsrivaal Lewis Hamilton het grootste gedeelte van de race in controle had wordt hij in de laatste ronde geklopt.

De overwinning van Max Verstappen kon haast niet bloedstollender. In de allerlaatste ronde weet hij Hamilton het nakijken te geven. Door een tactische meesterzet weet hij team Mercedes en Hamilton te kloppen. De beelden spreken voor zich; wat Max zojuist heeft gedaan is ongekend in de sport.