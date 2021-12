Sensationele Max Verstappen is wereldkampioen: in de allerlaatste ronde snelt hij Hamilton voorbij

Max Verstappen heeft zojuist geschiedenis geschreven in de F1-wereld. Als eerste Nederlander wint hij de koningsklasse van de autosport. In een bloedstollende laatste race wist hij zijn Britse rivaal, Lewis Hamilton, vlak voor het einde te kloppen.

De Red Bull-coureur heeft het geflikt! En hoe. In de laatste ronde van de GP in Abu Dhabi pakt hij zijn grote rivaal Hamilton.

De buit leek binnen voor Hamilton vlak voor het einde maar plotsklaps kreeg Verstappen nog een gouden kans. Nicholas Latifi reed zijn auto de muur in, waardoor er een safety car de baan op kwam. Verstappen benutte dit moment optimaal en reed de pitstraat in om zijn banden te wisselen, terwijl Hamilton op zijn harde banden door bleef rijden. Hierdoor volgde met nog maar twee ronden voor het einde een herstart, waarbij Verstappen tot het uiterste ging met de rode banden om Hamilton in te halen. De zet van team Red Bull bleek de juiste te zijn: Verstappen passeerde met gemak Hamilton op de rode band in de allerlaatste ronde, waardoor Verstappen zich wereldkampioen mag noemen.

De eerste Nederlander die de koningsklasse van de autosport wint.