Inkijkje in een ‘wokeshop’: Universiteit Leiden voedt identiteitspolitiek middels woke workshop “Diversity and Inclusion”

De International Studies-student Olivier Grauss studeert aan de Universiteit Leiden en kreeg een ‘wokeshop’ (woke workshop) opgelegd. De workshop “Diversity and Inclusion” is een verplicht onderdeel geworden van zijn minor Global Affairs, dat normaal gesproken alleen zou moeten gaan over internationale politiek en betrekkingen. Op Twitter geeft hij een inkijkje in hoe die workshop verloopt. Wat een drama!

De workshop wordt gegeven door het Leiden University Diversity Committee en heeft als doel mensen bewust te maken van hun privilege en vooroordelen, om ervoor te zorgen dat de universiteit inclusiever wordt. Klinkt allemaal leuk, maar al snel komt de aap uit de mouw.

Volgens de woke workshop van de Universiteit Leiden zijn diversiteit en inclusiviteit vooral goed als het over verschillende afkomsten, huidskleuren, seksuele geaardheden en handicaps gaat. Politieke mening is echter geen onderdeel van inclusiviteit, zo meldt Grauss.

Die hele woke workshop lijkt vooral als doel te hebben om mensen bewust te maken van hun eigen groepsidentiteit binnen en buiten de Universiteit Leiden, waarbij de blanke man natuurlijk het nakijken heeft:

Diversiteit van ideeën, of “een vrije marktplaats van ideeën” zoals iemand het in een vraag omschrijft, zou eigenlijk het doel moeten zijn. Helaas levert dat te vaak op dat mannen worden uitgekozen…

Het is werkelijk te belachelijk voor woorden dat dit intellectuele gif zijn weg heeft gevonden in het Nederlandse onderwijssysteem. Kwaliteit en vaardigheid moeten wijken voor groepsidentiteit. Meer groepsidentiteiten (en meer bewustwording van die identiteiten) zouden volgens het Diversity Committee juist moeten leiden tot meer veiligheid.

Het tegendeel is waar: in de praktijk zorgt het juist voor een verstikkende cultuur. Iedere opmerking kan wellicht als verkeerd worden opgevat, een zogeheten ‘microagressie’, die kan leiden tot een gesprek met de docent of het Diversity Committee. Die gaan dan wel even bepalen of jij last hebt van vooroordelen en privilege, op basis van je geslacht, cultuur en huidskleur. En een fout is zo gemaakt!

Deze drek heeft echt helemaal niets met onderwijs te maken. Iedere tere ziel moet volgens deze workshop in bescherming worden genomen. En eigenlijk geven ze de persoon die het beste misbruik kan maken van vermeend slachtofferschap alle middelen om de vermeende dader(s) aan te pakken. Je hoeft niet eens schuldig te zijn, als de gevoelens van het ‘slachtoffer’ gekwetst zijn ben je al de pineut.

En wat is het uiteindelijke resultaat? Mensen gaan zoveel mogelijk met dezelfde mensen om, zodat er zo min mogelijk kans is om een ‘microagressie’ te maken. Zo kom je tenminste nog een keer aan je studie toe.