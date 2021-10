Defensie gaat woke: ministerie wil cultuurverandering en stelt cursus diversiteit verplicht

Zelfs het ministerie van Defensie lijkt mee te gaan in de alsmaar groter wordende woke-mania in Nederland. Vanaf volgend jaar worden diversiteits- en inclusiviteitscursussen verplichte kost voor Defensiemedewerkers en militairen in opleiding.

Dat ministeries van Sociale Zaken en Onderwijs vallen voor de woke-gekte is nog niet zo gek. Maar dat uitgerekend het ministerie van Defensie nu ook is ‘gevallen’ is nogal een verontrustend teken. De Telegraaf meldt dat dit onderdeel is van een grote en brede cultuurverandering binnen Defensie. VVD’er Henk Kamp komt met de mededeling dat toekomstige militairen inclusie- en diversiteitstrainingen krijgen:

“Het klopt dat dit nu nog niet verplicht is, maar dit gaat veranderen. In 2022 wordt diversiteit en inclusiviteit ingebed in alle initiële opleidingen.”

Wellicht is dit een toekomstige manier van oorlogsvoering die wel succesvol is tegen het oprukken van de Taliban, maar Nederlanders moeten er vooral niet te veel van verwachten. Het kabinet lijkt in rap tempo alles politiek correct te willen maken. Iedereen en alles moet er aan geloven, diversiteit – op basis van alles behalve diversiteit van meningen – moet de norm gaan worden.

Daarnaast gaat het ministerie zich de komende tijd focussen op het opkrikken van het percentage vrouwen in de top van Defensie. Op dit moment stijgt het aandeel vrouwen met een half procent per jaar, maar VVD’er Kamp vindt dit niet snel genoeg gaan.

Het moge duidelijk zijn: ook Defensie lijkt te zwichten voor de woke-gekte en de quota-waanzin die de Nederlandse overheid al langer sterk beïnvloedt. Defensie loopt al langer achter de feiten aan doordat er al jaren te weinig geld naartoe gaat, maar door dit diversiteitsgedram kunnen we het definitief afschrijven.