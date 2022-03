Kabinet gooit de kont tegen de krib: geen extra informatie over mondkapjesdeal met Sywert

Het kabinet heeft lak aan de uitgesproken wens van oppositiepartijen om meer informatie te krijgen over de mondkapjesdeal van de overheid met Sywert van Lienden. Ze kunnen wachten tot ze een ons wegen, maar ze krijgen het niet. Nou ja, niet vrijwillig en pas als het “onderzoek” naar de deal is “afgerond.”

Minister Conny Helder voor Langdurige Zorg en Sport (VVD) laat weten dat het kabinet geen nieuw feitenrelaas geeft van de gebeurtenissen. “Een deel van het feitenrelaas uitlichten zou geen recht doen aan de zorgvuldigheid en de volledigheid van het (Deloitte-)onderzoek. Daarom kan ik zolang het onderzoek loopt helaas nog geen feitenrelaas delen,” aldus mevrouw de ‘liberaal’ (HAHA).

Hilarisch genoeg gebruiken zogenaamde ‘oppositiepartijen’ dit om net te doen alsof ze daadwerkelijk oppositie bedrijven. “Ik hoef niet de complete reconstructie, ik wil gewoon precies weten welke bemoeienis Hugo de Jonge had,” roept PvdA-Kamerlid Attje Kuiken bijvoorbeeld. “De Jonge kan wél tegen de opgetrommelde pers vertellen wat hij van krantenartikelen vindt, dan mag dat ook in het parlement.”

Volgens mevrouw de ‘socialist’ wordt de Tweede Kamer gewoon “aan het lijntje” gehouden. En dat pikken ze niet. Want zij, de oppositie in de Tweede Kamer, zijn hartstikke fel, fanatiek, en principieel.

Als ik een verdenking mag uitspreken: ik vermoed (met een hoofdletter ‘v’) dat Sywert niet gelogen heeft over wat de staat wist toen de deal gesloten werd. Dat hij achter de schermen met de top wel open kaart speelde. Oké, hij huichelde publiekelijk dat het “om niet” gebeurde, maar die ambtenarentop wist natuurlijk gewoon wat de constructie was… en ging daarmee akkoord. Toen de hel uitbrak deden ze vervolgens net alsof dat niet zo was om het eigen vege lijf te redden.