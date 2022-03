Live in Oekraïne: Overheidsgebouw in het centrum van Charkov gebombardeerd, ook andere steden onder vuur

De steden van Oekraïne komen steeds dieper onder vuur te liggen. Een belangrijk overheidsgebouw in het centrum van de Oost-Oekraïense stad Charkov is dinsdagochtend gebombardeerd door Russische troepen. Ook rond de steden Cherson en Soemy zouden inmiddels flinke gevechten plaatsvinden. Ondertussen is een 65km lang konfooi van Russische militairen onderweg naar de Oekraïense hoofdstad Kiev.

Diverse media maken melding dat er aan Oekraïense zijde in de afgelopen uren al tientallen militairen zijn gesneuveld. Het gebombardeerde gebouw in Charkov dient als regionaal overheidskantoor, maar vanwege de oorlog met Rusland werden daar de afgelopen dagen ook landelijke overheidszaken geregeld. Het bombarderen van het gebouw lijkt dan ook vooral op een strategische zet voor het leger van Vladimir Poetin.

Op beelden die werden gepubliceerd op de sociale media is te zien hoe een gigantische explosie het overheidskantoor in Charkov nagenoeg wegvaagt. Het is nog niet bekend of daarbij ook slachtoffers zijn gevallen.

#Ukraine 🇺🇦: #Kharkiv's regional administration building was struck by grad missile fire this morning. No historical site is safe from the Russian invasion force pic.twitter.com/4hkGZyn9Cr — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) March 1, 2022

#Ukraine 🇺🇦: aftermath of the attack on #Kharkiv this morning. Utter destruction around the city's central square. pic.twitter.com/IpCwxjq5xX — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) March 1, 2022

