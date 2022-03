LOL! Hilarisch! BIJ1 viert feest: “We staan BIJNA op TWEE zetels!”

Als je vandaag even wilt lachen moet je even naar de sociale media-accounts gaan van BIJ1. Die radicaal-linkse Woke-BLM-partij viert namelijk feest omdat ze… op bijna twee hele zetels staan. LOL.

De Utrechtse afdeling van BIJ1 is vandaag superblij. Uit de peiling van I&O Research blijkt namelijk dat de partij “op bijna” twee zetels staat. En dat is bij deze mafketels reden voor groot feest.

Geloof je me niet? Kijk maar:

Goed nieuws! We staan nu op bijna 2 zetels in de peiling van i&o research. Bekijk de website van i&o research voor meer informatie: https://t.co/rTIxf8aap7 pic.twitter.com/oEYjMMgOnF — Utrecht BIJ1 (@UtrechtBIJ1) March 6, 2022

Dat is natuurlijk hartstikke zielig, maar wacht, het wordt nog triester. Want Sylvana Simons, de landelijke leider van de partij, heeft deze tweet gerstweet met daarbij ook nog even een paar “fire” emojis. Onder het motto, “we’re on fire!”

Ongelooflijk. Wat een trieste hobbyclub is dit zeg.