Martin Bosma (PVV) viert einde van Dit Is M: “Go woke, go broke!”

Margriet van der Linden heeft laten weten dat haar ultralinkse programma Dit Is M ophoudt. Vandaag, 18 maart, is de laatste uitzending en daarna is het schluss. Game over. PVV-Tweede Kamerlid Martin Bosma vindt dat reden voor een feestje. Want, stelt hij, dit programma is zo woke geworden de afgelopen jaren dat het geen ander lot verdient.

Fantastisch nieuws voor iedereen die he-le-maal klaar is met het Woke-programma Dit Is M, gepresenteerd door Margriet van der Linden. KRO-NCRV heeft namelijk aangekondigd dat het afgelopen is met de show. Vanavond mag Margrietje nog één keer op tv langskomen, maar daarna is het over en voorbij. Yes!

Volgens de officiële verklaring is Van der Linden heel blij met de beslissing om ermee op te houden. “Ik ben er enorm trots op dat we echte en ander gelui hebben laten horen en dat we vele nieuwe mensen en onderwerpen een podium hebben aangeboden,” aldus mevrouw zelf. “Na vijf seizoenen is het tijd voor mij om weer nieuwe wegen te bewandelen.”

Martin Bosma vindt het geweldig

Gelukkig maar. Want hoewel het programma aardig begon – voor een NPO-programma – ging het al snel bergafwaarts. Dat gebeurde op het moment dat de makers van Dit Is M besloten dat het een Woke-vlaggenschip moest worden. Het ging niet meer om kwaliteit – niet van de verhalen en niet van de gasten – maar om ‘diversiteit.’ En dan niet om diversiteit van meningen, maar van uiterlijkheden.

Dus zwarte mensen, vrouwen, transgenders, gays.

PVV’er Martin Bosma vindt het dan ook geweldig dat het einde oefening is voor het radicaal-linkse wanprogramma. “Het einde van het zoveelste ideologische dram-propramma van NPO66 met rampzalige kijkcijfers,” aldus Bosma op Twitter.

“Go woke. Go broke.”

En ja, daar valt eigenlijk heel weinig tegen in te brengen.