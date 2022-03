Nieuwe peiling! GroenLinks grootste in ´deugend Amsterdam´, Leefbaar Rotterdam nóg groter in de Maasstad

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen publiceert Kantar Public eenmalig de resultaten van een peiling voor 15 Nederlandse gemeenten. Opvallend is dat de Amsterdamse kiezer definitief links afslaat, maar dat de kiezer in Rotterdam nog rechtser stemt dan tijdens de vorige verkiezingen. GroenLinks is dus de koploper in Amsterdam, en in Rotterdam lijkt geen enkele partij het te gaan winnen van Leefbaar Rotterdam.

In Amsterdam zijn ze er over uit: De stad neemt definitief de afslag naar links. In 2018 stemde 20 procent van de ´Amsterdammers'(veelal import) op GroenLinks. Dit jaar ligt de prognose, volgens Kantar op 17 tot 20 procent van de stemmen. Het is in ieder geval genoeg om van GroenLinks weer de grootste partij te maken in het Stopera-territorium.

In Amsterdam blijft D66 hangen op een stabiele 16 procent. De VVD van Mark Rutte groeit juist van 11 naar 13 procent in onze hoofdstad. Ook de PvdA en Partij voor de Dieren doen het opvallend goed in Amsterdam. Beide partijen groeien beiden met respectievelijk 2 procent qua aantal ´Amsterdamse´ (lees: import, expats, etc.) stemmen.

Tot zover Amsterdam. In de haven- en arbeidersstad Rotterdam lijkt de kiezer iets realistischer. Daar zien we dan ook dat Leefbaar Rotterdam (de partij van Pim Fortuyn) ondanks een gematigde campagne alleen maar meer winst boekt. Een stabiele 21 procent van de Rotterdammers koos in 2018 voor Leefbaar Rotterdam. Dat aantal is nu gegroeid tot bijna 22 procent. Rotterdam slaat dus -in tegenstelling tot Amsterdam- rechtsaf.

