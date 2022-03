NRC gaat vol atoombom op Nilüfer Gündogan: ‘Sloeg vrouwen op de billen, wilde seks met mannen, schold erop los’

Het NRC Handelsblad heeft een figuurlijke atoombom gegooid op Nilüfer Gündogan. De krant heeft namelijk gesproken met meerdere “melders van intimidatie.” Hun verhalen maken duidelijk dat deze vrouw zich ongelooflijk onbeschoft heeft gedragen… hoewel er natuurlijk ook heel wat Deug-gezeur bij zit van sneeuwvlokjes. Maar ja, dat is de achterban van Volt nou eenmaal.

Nilüfer Gündogan wordt vandaag geconfronteerd met het sneeuwvlokjeskarakter van haar achterban én partijmedewerkers. NRC Handelsblad heeft namelijk een artikel gepubliceerd waarin medewerkers die zogenaamd “misbruikt” en “geïntimideerd” zijn door haar hun verhaal doen. Als je de verslagen leest trek je uiteindelijk twee conclusies:

Gündogan is echt een verschrikkelijke vrouw. Die mensen bij Volt zijn echt ontzettende sneeuwvlokjes.

“Ik heb al heel lang geen seks gehad”

Dus op één specifieke avond had Gündogan te veel gedronken. Vervolgens lag ze op de grond, “ontroostbaar,” te huilen. Ze vielen mensen om de hals en vertelde jan en alleman over haar (niet-bestaande) seksleven (wat haar verbitterde agressiviteit trouwens wel heel goed verklaart). Eén van de aanwezige Volt-‘mannen’ zoende ze in de nek. Hij vond dat “ongewenst” en klaagt dat ze hem al eens eerder “seksueel ongewenst” benaderde, namelijk in 2019 toen ze hem vertelde dat ze al heel lang geen seks had gehad en zin had om even met hem te rampetampen.

“Ik heb er met niemand over gepraat, dan moest ik de confrontatie aan. Ik dacht: stel je niet aan. Ik dacht ook: het wordt een belangrijke tijd, we hebben haar vuur nodig in de Kamer. Ik had het helemaal goedgepraat voor mezelf,” zegt hij hilarisch genoeg.

Tip: wees een vent. Als je geen zin in seks hebt zeg je dat en klaar. Het is niet zo dat ze je kan dwingen ofzo. Maar ja, sneeuwvlokjes are gonna sneeuwvlokje natuurlijk.

“Ze sloeg op mijn billen”

Ook vrouwelijke Volt-medewerkers doen hun verhaal. Zij zeggen dat Gündogan “woedeuitbarstingen” kreeg. Niet alleen tegen medewerkers, maar ook tegen een andere kandidaat. Dat kan niemand verrassen, want deze vrouw is overduidelijk agressief tot op het bot.

Eén vrouw die 17 was toen het gebeurde zegt dat Gündogan haar bewust “intimideerde.” Op fysieke wijze. “We waren veel samen in één ruimte en toen heeft Nilüfer me een paar keer op mijn billen geslagen,” zegt ze. Gündogan zegt dat ze zich dit niet kan herinneren. Daar gelooft de medewerkster weinig van. “Ik schrok heel erg. Ze deed het steeds met een glimlach. Ik weet nog dat ik thee aan het maken was. Ze stond naast me en zei: ‘heb je er een beetje zin in vandaag?’ en dan zo’n klap.” Volgens haar was het niet “seksueel” maar “intimiderend” bedoeld.

Vervolgens kwam er een bemiddelaar om de twee tot elkaar te brengen, maar dat pikte Gündogan niet. Die schold de 17-jarige snotneus uit voor… snotneus.” Ook vertelde ze haar dat “een gevaar” was voor de partij ofzo. Daarop begon het meisje te huilen, wat natuurlijk wel weer triest is, zeker omdat de andere mensen die erbij waren niets deden.

Een andere vrouwelijk Volt-lid werd door Gündogan geknepen in de billen toen ze allebei te veel alcohol gedronken hadden. “Het werd zeer intiem. Mensen om me heen, Nilüfans stonden te kijken met een blik van, ‘wat is dit?’,” zegt de vrouw.

Een vreselijke collega

En zo gaat het door. Gündogan “beledigde” haar fractiegenoten. Marike Koekkoek die voor Volt in de Kamer zit kreeg te horen dat ze er onverzorgd uitzag. Laurens Dassen werd verweten dat hij meer moest eten, want hij was graatmager. Als ze Kamerleden zag met overgewicht maakte ze daar grappen over.

Ook was er nog een homoseksuele medewerker die ze “pestte.” Ze noemde hem “meid,” ook toen hij aangaf dat hij dat heel onprettig vond, en maakte een grap over dat hij het vast fijn vind in “kelders.” Dit valt allemaal natuurlijk nog mee, maar op dit punt ging ze op een gegeven moment wél echt te ver. Zo betastte ze zijn ballen op een gegeven moment. Dat kan natuurlijk niet. Maar voor de rest was het vooral: pesten en “schreeuwen” als ze ergens niet blij mee was.

Kortom, Gündogan is een vreselijke vrouw om mee te werken. Een verschrikkelijke collega. Ook dat is niet verrassend.

Afijn, zo gaat het nog even door. De ene klacht na de andere die duidelijk maakt dat a) Gündogan een abominabel creatuur is… en dat b) Volters enorme watjes zijn die niet of nauwelijks voor zichzelf opkomen, laat staan voor anderen.