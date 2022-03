“Oekraïne moet gedemilitariseerde neutrale staat te worden zoals Oostenrijk”

De Russische toponderhandelaar in de gesprekken met Oekraïne zegt dat Kiev speelt met het idee om “een neutraal” land te worden. Die neutrale status zou dan te vergelijken zijn met de status van Oostenrijk en/of Zweden.

“Oekraïne stelt voor om op Oostenrijks of Zweeds model een neutrale gedemilitariseerde staat te worden, maar dan wel met een eigen leger en marine,” aldus Vladimir Medinsky. Vervolgens zei hij dat “de grootte van dat Oekraïense Leger” één van de zaken is waarover beide partijen nog met elkaar discussiëren. Andere belangrijke zaken zijn een mogelijke erkenning van Kiev dat De Krim bij Rusland hoort en de onafhankelijke status van de Donetsk en Lugansk Volksrepublieken. Dat zijn dus dus DRP en LPR; de twee oost-Oekraïense regio’s die niet langer deel wilden uitmaken van dat land na de coup/revolutie (afhankelijk van je perspectief) in 2014 op de Maidan.

Toen Rusland aanviel wilde het land dat er een garantie kwam dat Oekraïne nooit lid zou worden van de NAVO. Daarnaast zeiden de Russen dat ze Oekraïne wilden “demilitariseren” en “denazificeren.” Indien die “demilitariseren” en “neutraliteit” aspecten gehonoreerd worden heb je kans dat Rusland dus ook water bij de wijn wil doen bij sommige andere onderwerpen. Zéker nu je ziet dat, hoewel de Russen de belangrijkste gebieden lijken te veroveren, het wel degelijk allemaal veel langzamer en moeilijker gaat dan de meeste mensen vooraf dachten.

Zweeds of Oostenrijks model

Dus Oekraïne kan mogelijk een Oostenrijks of Zweeds model overnemen. Wat houdt dat in? Nou, best simpel. Oostenrijk verklaarde zichzelf “neutraal” in 1955. Dus neutraal tussen de NAVO/het Westen aan de ene kant, en de Sovjet-Unie aan de andere kant. Het is grondwettelijk niet toegestaan voor Oostenrijk om lid te worden van een militaire alliantie of zelfs maar om een buitenlandse legerbasis te huisvesten.

Zweden wordt beschreven als een “niet-gelieerd” land, omdat het een lange traditie van totale militaire onafhankelijkheid heeft. Het is dan ook geen lid van de NAVO én heeft, net als Oostenrijk, geen buitenlandse militaire bases op het eigen grondgebied.

De Oekraïense president Zelensky heeft ondertussen aangegeven dat hij momenteel geen belofte wil maken met betrekking tot “neutraliteit,” maar dat hij eerst wil zorgen dat hij veiligheidsgaranties krijgt van het Westen én Rusland.