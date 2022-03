OMT blijft voorstander van mondkapjesplicht in OV en wil thuiswerken ”blijvend stimuleren”

Het Outbreak Management Team wil voorlopig nog niet af van de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer. Het thuiswerken moeten we in de nabije toekomst blijven stimuleren, zo adviseert het OMT. Wel heeft het OMT groen licht gegeven aan het kabinet om vandaag een streep te zetten door het verplichte vaccinatie- en testbewijs voor reizigers van en naar Nederland.

Het kabinet Rutte IV had liever gezien dat de mondkapjesplicht inmiddels helemaal zou worden afgeschaft. Daar durft het OMT momenteel dus nog niet aan. Dinsdagochtend komen de betrokkenen van het kabinet bij elkaar om definitieve knopen door te hakken. Zorgminister Ernst Kuipers zal vanavond geen persconferentie geven, maar de nieuwe versoepelingen later op de dag toelichten.