[Oorlog in Oekraïne] Knettergekke Zelensky is woest op de “zwakke” NAVO: “Elke dode komt door jullie”

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in een gepassioneerde speech hard uitgehaald naar de NAVO. Hij is namelijk woest dat het militaire bondgenootschap waar zijn land helemaal geen deel van uitmaakt geen “no fly zone” heeft afgekondigd.

In Kiev (waarschijnlijk) zei Zelensky dat de NAVO door niet in te grijpen feitelijk Rusland toestemming geeft om door te gaan met het aanvallen van Oekraïense steden en dorpen. Natuurlijk stelt de NAVO terecht dat zo’n no fly zone voor een directe militaire confrontatie met Rusland zorgt. Je moet zo’n zone immers handhaven, en dat betekent dat je Russische vliegtuigen uit de lucht moet schieten.

Een volkomen normale visie op dit achterlijke verzoek voor een NFZ, maar Zelensky vindt het allemaal flauwekul. Volgens hem zou militair ingrijpen van de NAVO tegen Russische vliegtuigen “geen directe agressie tegen de NAVO uitlokken.” Daar kun je alleen maar om lachen natuurlijk, maar hij was nog niet klaar.

Dit argument, stelt Zelensky, is typerend “voor de self-hypnose van de zwakken, van zij die zonder zelfvertrouwen zijn. Voor de zekerheid voegde hij daar ook nog even aan toe dat het ook bewijst dat niet iedereen “de strijd voor vrijheid de belangrijkste strijd voor heel Europa vindt.”

“Alle burgers die vanaf vandaag sterven, komen ook om het leven door júllie. Door jullie zwakheid, door jullie gebrek aan eenheid,” sneerde de megalomane gek vervolgens.

Kijk, dat deze man er alles aan doet om zijn overheid te redden en zich te verzetten tegen de Russen is niet zo gek. Maar dat hij vervolgens aandringt op de Derde Wereldoorlog en boos wordt dat wij daar geen zin in hebben, dat – mensen – is geschift én onacceptabel. Rusland is de agressor en had nooit binnen mogen vallen, maar Oekraïne is geen onschuldig democratisch paradijs. De manier waarop de Donbass behandeld is door Kiev de afgelopen jaren is ronduit schokkend geweest.

Kiev had lang geleden al een deal kunnen uitwerken met Rusland, maar besloot de confrontatie te zoeken. Ja, ze werden ongetwijfeld aangemoedigd door het Westen, maar dat is geen excuus. Ze wonen zo dichtbij Rusland, ze hadden beter moeten weten.

En nee, WOII gaan wij niet beginnen om Oekraïne. Als Rusland een NAVO-land aanvalt moeten we losgaan. Maar dat is hier niet het geval. Het is een trieste zaak, maar uiteindelijk is Oekraïne geen lid van welk bondgenootschap dan ook. En daar is trouwens maar goed ook, want de corruptie in dat land is ronduit schokkend, om nog maar te zwijgen over radicale (lees: neo-nazi) elementen die er behoorlijk wat te zeggen hebben.