NAVO-baas heeft slecht nieuws voor Oekraïne: ‘Komende dagen worden nog erger, maar geen steun vanuit NAVO’

Volgens NAVO-baas Jens Stoltenberg hoeven we met z’n allen niet te hopen op een vroegtijdige beëindiging van het conflict in Oekraïne. Sterker nog: “De komende dagen zullen wellicht nog erger worden”, zei hij. “Met nog meer doden, meer lijden en vernielingen.”

Stoltenberg komt met een behoorlijk wrang en tweeledig bericht. Oekraïne kan zich schrap gaan zetten voor een escalerend conflict én de NAVO zal zich er niet in gaan mengen. Dat betekent ook dat er geen ‘no-fly zone’ zal worden opgelegd voor Russische vliegtuigen boven Oekraïne. Dat zou Rusland namelijk als een daad van agressie zien. Wat ook niet zo gek is, want als Russische vliegtuigen een no-fly zone zouden negeren dan worden ze neergeschoten.

De Oekraïners zijn dus op zichzelf aangewezen en moeten het hebben van indirecte steun. En eigenlijk is die steun te weinig, afgaande op wat NAVO-baas Stoltenberg aan De Telegraaf meldt. Het lijkt er namelijk op dat de Russen bereid zijn de hogere verliezen (als gevolg van het geleverde oorlogsmaterieel) te accepteren. Ze zetten meer troepen in en boeken meer winst op het strijdtoneel.

Zoals het er nu uitziet gaat Rusland de oorlog winnen terwijl de rest van de wereld toekijkt. Men zet volledig in op de hoop dat het voor de Russische burger (financieel) zó onaangenaam wordt, dat Poetin de oorlog wel moet staken. Maar Poetin is helaas de moeilijkste niet en zal iedere vorm van opstand zo snel mogelijk de kop in willen drukken.

Sancties helpen dus waarschijnlijk te weinig en het blijven leveren van oorlogsmaterieel heeft ook niet het gewenste effect. Het enige wat beide middelen hebben bereikt is het vertragen van de Russische overwinning. In de praktijk betekent dat meer doden, meer leed en instabiliteit in de hele Europese regio. Al is het maar de vraag of de uiteindelijke Russische overwinning echt een overwinning is. Oekraïners gaan een overgave waarschijnlijk niet zomaar accepteren, waardoor de kosten voor Poetin’s oorlog nóg hoger zullen worden.