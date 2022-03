Derde Wereldoorlogpushers D66 en GroenLinks zaaien paniek over Russische inname kerncentrale Zaporizja

De totale linkse gekken van GroenLinks en D66 willen duidelijk dat de NAVO een Derde Wereldoorlog ontketent. Voor de tweede keer in dit conflict gebruiken ze daarvoor de angst voor mensen van een kernramp. Want de Russen zouden voor een onveilige situatie gezorgd hebben bij de kerncentrale in Zaporizja, de grootste kerncentrale van Europa!

Afgelopen nacht slaagden Russische troepen erin om de kerncentrale bij Zaporizja in te nemen. Dit is de grootste kerncentrale van Europa. Ongeveer 20% van de Oekraïense bevolking is ervan afhankelijk voor hun energie/elektriciteit. Bij de inname gebeurden er wat vervelende dingen. Er werd geschoten en er brak een brand uit in een kantoor. Het IAEA zat er meteen bovenop, maar de Russen zelf óók. De brand werd geblust, en alles is – aldus de Russen en nu ook internationale waarnemers – onder controle.

Jesse Klaver en Jan Paternotte zaaien angst

Gek genoeg weerhoudt dat GroenLinksers en D66’ers er niet van om enorm paniek te zaaien. “Nooit eerder in de wereldgeschiedenis kregen soldaten de opdracht te schieten op een kerncentrale,” schrijft Jan Paternotte van D66 bijvoorbeeld ademloos op Twitter. “Poetin legt niet alleen de veiligheid van Oekraïners in de waagschaal!”

Nooit eerder in de wereldgeschiedenis kregen soldaten de opdracht te schieten op een kerncentrale. Poetin legt niet alleen de veiligheid van Oekraïners in de waagschaal. https://t.co/2RBw46aLxj — Jan Paternotte (@jpaternotte) March 4, 2022

Ook Jesse Klaver deed vanmorgen toen hij wakker werd meteen een duit in het paniekzakje:

Afgrijselijk dat Rusland een kerncentrale heeft beschoten. Elke ochtend worden we wakker met een nieuwe nachtmerrie.https://t.co/3K1OAJTUBk — Jesse Klaver (@jesseklaver) March 4, 2022

Ook PvdA’er Yasemin Cegerek doet dapper mee. Of eigenlijk: doet angstig mee.

Zeer ernstige ontwikkeling dat de Russen de grootste kerncentrale van Europa hebben ingenomen vannacht. Terechte waarschuwing voor heel Europa van de Oekraïense president Zelensky. Overheden moeten serieus nadenken over maatregelen bij een kernramp. #kerncentrale #Zaporizhzhia — Yasemin Cegerek (@yasemincegerek) March 4, 2022

Paniek

Volgens Oekraïne en de Westerse machten schoten de Russen en nam Moskou bewust het risico op problemen, wat natuurlijk vreselijk is. Op Russische sociale media-accounts daarentegen werd gesteld dat het Oekraïense soldaten waren die begonnen en dat de Oekraïeners hen de schuld wilden geven van een ‘radioactieve contaminatie’. Het maakt niet zoveel uit wat de waarheid is, wat we wél weten en wat van belang is, is dat het allemaal niet eens bijna zo doodeng was als Paternotte ons wil doen geloven. Er was geen tweede Tsjernobyl in de maak.

Dat zeggen verschillende experts tenminste, waaronder Clint Ehrlich. Deze man heeft zijn buik vol van dit paniekgedoe, dat overigens steeds weer eerst afkomstig is van de Oekraïense autoriteiten. Niet zo gek natuurlijk, want zij willen dat de NAVO erbij betrokken wordt. Angst voor een kernramp kan daarvoor zorgen. Dat is niet leuk, maar het is vanuit hun perspectief wel volstrekt logisch dat ze het proberen.

Reminder: #Zaporizhzhya is the *second* nuclear PsyOp of this war. Zelensky also pretended the Russians were trying to meltdown #Chernobyl. https://t.co/mIrHJ7o44S — Clint Ehrlich (@ClintEhrlich) March 4, 2022

En hier is een Canadese expert die uitlegt dat het natuurlijk ontzettend slecht is als er iets gebeurt bij zo’n kerncentrale. “Het is erg omdat een groot deel van Oekraïne afhankelijk is van de elektriciteit opgewekt door de centrale,” aldus Claire Wählen. “Het is slecht omdat Rusland het helemaal niet hoefde aan te vallen om het offline te zetten. Maar ik ben niet geamuseerd dat Oekraïne hier zoveel mensen mee misleidt.”

This is bad because the plant is responsible for a lot of Ukraine's electricity. It's bad because RUS didn't need to attack it to knock it offline. Not amused UKR is misleading so many people with this. All of this is without even explaining what will happen if/when it goes up. — Claire Wählen (@Claire_Wahlen) March 4, 2022

Natuurlijk gebruikten de Oekraïeners het meteen om weer op te roepen voor het afkondigen van een No Fly Zone. Dit houdt in dat Russische vliegtuigen niet meer boven Oekraïne mogen vliegen. Doen ze dat wel, dan moet de NAVO ze neerschieten. Een kind kan nog begrijpen dat dit tot WO III leidt. Maar ja, daar heeft Kiev lak aan – en ja, vanuit hun perspectief is dat niet eens zo gek, zij vechten immers al voor het overleven van hun staat.

Maar dat Nederlandse politici óók in paniek raken – of, erger nog, wel degelijk weten wat er gaande is maar de paniek bewust aanjagen omdat zij maar wat graag betrokken willen worden bij de oorlog – is natuurlijk volstrekt belachelijk.

Of mogen we dat ook niet meer hardop zeggen?