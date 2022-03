Defensie-expert Douglas Macgregor: “In de komende 24 uur moet Oekraïne een deal maken, anders worden 30.000 troepen vernietigd!“

Volgens de voormalig-Amerikaanse kolonel Douglas Macgregor moet Oekraïne in de komende 24 uur een deal sluiten met Rusland. Anders kunnen er weleens 30.000 troepen worden vernietigd. Dat houdt in: Vele (onnodige) doden aan beide kanten. Het uur van de waarheid voor zowel Oekraïne als Rusland lijkt hiermee steeds dichterbij te komen.

De voormalig-Amerikaanse kolonel en expert op het gebied van militaire conflicten legt op Fox News de bredere geostrategische oorzaken achter de invasie van Vladimir Poetin uit. Macgregor waarschuwt dan ook dat Oekraïne in de komende 24 uur een deal moet sluiten met Rusland, omdat het anders weleens zou kunnen uitlopen op een nog wreder bloedvergieten met slachtoffers aan beide kanten.

De komende 24 uur zullen volgens Macgregor dus cruciaal zijn voor het verdere verloop van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Retired US Army colonel Douglas Macgregor on Fox News explaining the broader geo-strategic causes behind Putin’s invasion Do not be afraid. It is NOT unpatriotic to think strategically & understand the national interests of your *opponent* Part 1: pic.twitter.com/fJanrzU0N5 — Maajid أبو عمّار (@MaajidNawaz) March 2, 2022

Retired US Army colonel Douglas Macgregor on Fox News explaining the broader geo-strategic causes behind Putin’s invasion Do not be afraid. It is NOT unpatriotic to think strategically & understand the national interests of your *opponent* Part 2:pic.twitter.com/35K81kU6xp — Maajid أبو عمّار (@MaajidNawaz) March 2, 2022