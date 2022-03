Oorlog in Oekraïne: Poetin spreekt natie vanmiddag om 15:00 uur toe, escalatie verwacht

Vanmiddag om 15:00 tijd in Moskou zal de Russische president Vladimir Poetin zijn volk toespreken. Er wordt over het algemeen verwacht dat hij een escalatie zal aankondigen van de militaire operatie in Oekraïne.

Aangezien de Russische strijdkrachten de afgelopen dagen een beetje pas op de plaats hebben gemaakt in Oekraïne houdt iedereen er rekening mee dat ze vanaf vanmiddag toch weer losgaan. Er wordt gedacht dat Poetin de onderhandelaars wat tijd en ruimte gaf, maar omdat dit weinig opleverde, dat hij nu ene grootschaliger actie zal eisen.

Aan de andere kant kan het ook zijn dat zijn speech vooral zal gaan over De Krim. Het is vandaag namelijk precies acht jaar geleden dat Rusland De Krim opeiste. De kans dat dit een grote rol speelt in de toespraak is natuurlijk erg groot.

Maar toch. Toch verwacht ik dat het niet alleen daarover zal gaan, maar ook over een mogelijke escalatie. Tenzij er afspraken zijn gemaakt met Oekraïne. Dan zou het geen aankondiging van een escalatie zijn, maar juist van deëscalatie. Dat zou positief zijn… maar het vervelende is dat het er nog steeds op lijkt dat de twee partijen niet écht van zins zijn om samen een compromis te sluiten. Misschien dat dit voor de bühne is en dat ze achter de schermen anders zijn. Dat kan. Die kans acht ik alleen niet erg groot.

Biolabs

Want in ander nieuws heeft de Russische ambassadeur bij de Verenigde Naties laten weten dat hij morgen een nieuwe spoedvergadering wil van de VN Veiligheidsraad. Hij beweert namelijk dat de Russische strijdkrachten en experts “nieuwe documenten” hebben gevonden van de biolabs in Oekraïne, die reden geven tot grote zorgen. “We zullen onmiddellijk een brief sturen aan het de president van de VAE,” aldus ambassadeur Nebenzia.

#Nebenzia: We've requested an emergency session of the Council tomorrow morning to discuss again the issue of US #biolabs in #Ukraine taking into account new documents that we have discovered during the SMO. We will send a letter to the #UAE Presidency on this matter immediately. pic.twitter.com/2h4Ptk0gT6 — Russian Mission UN (@RussiaUN) March 18, 2022

Het behoeft niet gezegd te worden dat dit géén teken is van deëscalatie. De Russen zeggen immers zich ergens enorm druk om te maken. De kans dat ze dan gaan roepen, “vrede voor iedereen!” lijkt me klein.

Media nemen talking points over van inlichtingendiensten

Overigens is er wel iets heel geks gaande met betrekking tot deze biolabs. De Amerikaanse Oekraïne-tsaar Victoria Nuland gaf toe dat de labs bestaan en dat er gevaarlijke materialen liggen. Maar vervolgens draaiden de Amerikanen en deden ze net alsof er niets aan het handje is. Een beetje kritische media zou dat gek vinden en lastige, kritische vragen stellen.

Maar nee, niets is minder waar. De media herhalen gewoon automatisch de talking points van de Westerse inlichtingendiensten. “De informatie over biolabs is nepnieuws,” “Rusland gebruikt het als excuus om zelf iets te doen met biologische of chemische wapens,” “de Russen liegen.” Hoe de media dat ‘weten’? Nou, omdat hun eigen overheden en inlichtingendiensten het zeggen. Daarom. Dat is afdoende voor ze. De eigen inlichtingendiensten worden op hun mooie blauwe ogen geloofd.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

En dat is vreemd. Want hoewel we de Russen natuurlijk niet klakkeloos kunnen geloven geldt dat absoluut niet minder voor onze eigen inlichtingendiensten en politici. Ik kan me de oorlog in Irak en de aanleiding ertoe nog herinneren. Oh ja, dat land zou heel veel chemische wapens hebben, beweerden Westerse inlichtingendiensten in koor. Saddam Hoessein was een gevaar voor iedereen! Jaren later ontdekten we dat a) die wapens er helemaal niet waren en b) dat de diensten dat wisten maar gewoon keihard logen omdat ze ten koste van alles oorlog wilden.