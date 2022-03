Oscars! Will Smith gaat los na grap over z’n vrouw Jada: slaat Chris Rock recht in z’n gezicht

Acteur Will Smith heeft bij de Oscars vannacht voor behoorlijk wat media aandacht gezorgd. Hij sloeg Chris Rock namelijk in zijn gezicht met een ware bitch slap omdat die een foute grap maakte over Smiths vrouw Jada. Hij liep het podium op en PATS. Toen Rock daarna probeerde te doen alsof het er allemaal bij hoorde schreeuwde Smith vanuit het publiek dat ‘ie z’n bek moest houden.

Mannelijkheid zie je tegenwoordig bijna niet meer. Het is bijna uitgestorven, zeker in het Westen. Mannen gedragen zich als vrouwen, en vrouwen gedragen zich als mannen. Het is eigenlijk gewoon te triest voor woorden.

Afgelopen nacht dacht Will Smith dat hij dan toch maar wat mannelijkheid moest tonen. Normaal gesproken is hij van de grappen en de grollen, maar tijdens de Oscars maakte cabaretier Chris Rock grappig bedoelde opmerkingen over Smiths vrouw, Jada. Hij zei dat vast in GI Jane 2 zou spelen omdat ze kaal was. Nu is ze niet kaal uit eigen keus, maar omdat ze een ziekte heeft (waardoor d’r haar uitvalt).

Will liep vervolgens het podium op en gaf Rock zomaar een klap. Vervolgens ging hij weer zitten en riep hij twee keer naar Rock: “Keep my wife’s name out of your fucking mouth!” Rock wilde toen weer een grap maken, dat was duidelijk, maar hield zijn kaken wijselijk op elkaar. Kijk maar:

Dus terwijl wij sliepen sloeg Will Smith, Chris Rock op z’n bek. pic.twitter.com/QvLPnpXETg — Lee (@Leelovable) March 28, 2022

Analyse

Je zou kunnen denken: een man die zijn vrouw verdedigt, hartstikke tof. Moeten ze vaker doen. Op zich is dat niet eens zo’n gekke gedachte. Als iemand out of the blue in een normale setting een opmerking maakt over je vrouw staat het je wat mij betreft vrij om even een pats te geven.

Maar dit was anders. Dit waren de Oscars. Als je daar naartoe gaat weet je dat de stand-up komiek grappen gaat maken, mogelijk ook over jou en je vrouw. Als je daar te gevoelig voor bent moet je lekker thuis blijven.

Daar komt bij dat wat er gebeurde heel raar is. Kijk maar naar de analysevideo hieronder. Je ziet dat Will eerst hardop lacht. Hij vindt de grap hilarisch. Dan gaat de camera weg van hem, en opeens staat Smith op. Het is dus vrijwel zeker zo dat Jada haar man heeft verteld dat hij iets moest doen. Of dat ze hem “de blik” gaf, en dat Will daarna in actie kwam.

Hij was dus geen bodyguard die z’n vrouw verdedigde, maar een terriër die bevel kreeg te apporteren en braaf deed wat zijn bazinnetje wilde. Dat is niet mannelijk. Dat is zielig.

Ik denk dat Will Smith “eigenhandig” de Oscars heeft gered 🖐 pic.twitter.com/G6lFTls2c9 — Rachid (@rachidb) March 28, 2022

Schreeuwen

En dan nog iets. Will Smith gaat vervolgens zitten en schreeuwt dan vanuit zijn stoel. “Keep my wife’s name out your fucking mouth.” Daar verloor hij zijn controle. De klap was overduidelijk bewust gedaan. Hij liep er naartoe, had alle tijd om zich te bedenken, maar ging ermee door. Op zijn stoel schreeuwt hij dan nog wat. Met vloekwoorden erbij.

Dit is natuurlijk niet ‘mannelijk’ gedrag, maar juist heel kinderachtig gedrag. De echte man hier is ironisch genoeg Chris Rock, die rustig en zakelijk blijft. Hij zei alleen nog, “we are here to give out a documentary,” waar hij “an Oscar” bedoelde omdat hij toch een beetje van slag was. Maar hij raakte zijn wang niet eens aan, zijn armen bleven op dezelfde plek namelijk achter zijn rug, hij begon niet te schelden, en verloor zijn zelfbeheersing niet.

Smith kan daar nog iets van leren.

Dan is dit er ook nog. Hoewel er in de Nederlandse media bijna geen aandacht voor is praten ze hier in Amerika wel over: Will en Jada lijken huwelijksperikelen te hebben. Ze hebben hoegenaamd een “open huwelijk,” wat de laatste tijd er onder meer in resulteert dat Jada er vrij publiekelijk affaires op nahoudt. Will zou dat allemaal prima vinden zogenaamd, maar noem mij één echte man die daar werkelijk zo over denkt en die zich niet van binnen opvreet als hij ziet dat zijn vrouw het aanlegt met een ander.

Tenslotte bood Smith later – toen hij zowaar een Oscar won – al huilend zijn excuses aan voor zijn actie. Niet aan Chris Rock, overigens, maar aan de Oscars zelf ofzo, en de tv-kijker weet ik het. Hij excuseerde zichzelf door te stellen dat we soms “gekke” dingen doen voor de mensen van wie we houden. Ook dat is natuurlijk niet sterk. Als je het dan een mannelijke actie vindt, dan moet je er ook achterstaan.

Tearful apology to everyone except the dude he assaulted & humiliated on stage. Hollywood moral compass as warped as ever. Will Smith will probably change his tune once his PR team make him aware of public opinion. pic.twitter.com/gHXIob70W1 — Rita Panahi (@RitaPanahi) March 28, 2022

Overigens denk ik dat er natuurlijk achter de schermen gewoon heel veel speelt in dat gezin en dat we eigenlijk kunnen concluderen dat je rijk, beroemd en succesvol kunt zijn, maar dat ook dat je niet automatisch gelukkig maakt.