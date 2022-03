Peiling: Radicaal-linkse partijen D66 en GroenLinks strijden om de macht in Amsterdam, Utrecht en Groningen

Nederland is gedoemd ten onder te gaan. Iets anders kun je niet concluderen uit de nieuwe peiling van I&O Research. Daar uit blijkt namelijk dat in grote steden als Amsterdam, Utrecht en Groningen GroenLinks en D66 met elkaar strijden om de titel “grootste partij.” Knetter.

Een jaar of vijftien geleden was Groningen een heel mooie stad. Oké, het was links. Heel links. Maar het was nog wel een mooie, bruisende stad met normale (hoewel jonge) mensen. Tegenwoordig is daar blijkbaar niets meer van over. Want I&O Research laat weten dat Groningen één van drie grote steden waarin GroenLinks en D66 met elkaar strijden om de grootste partij te worden.

D66 en GroenLinks strijden om de macht in Amsterdam, Utrecht en Groningen https://t.co/DoEh02S7m2 pic.twitter.com/BCCg699oBC — I&O Research (@IenOResearch) March 5, 2022

Het staat er nu zo voor:

Amsterdam: GroenLinks 16,3%, D66 16,7%.

Utrecht: GroenLinks 18,6%, D66 15,8%.

Groningen: GroenLinks 16,2%, D66 18,1%.

Gelukkig is er als je naar cijfers kijkt wel iets van goed nieuws: samen vormen ze namelijk wel degelijk nog steeds een absolute minderheid. Ja, ze zijn de grootsten, maar als je kijkt naar de daadwerkelijke percentages, tja, dan valt het eigenlijk nog wel enigszins mee. In al die steden zitten ze samen op 33% ongeveer. Dat is dus eenderde.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het is dus niet zo dat D66 en GroenLinks overal samen wel even kunnen regeren in die steden. Ze strijden om ‘de macht,’ volgens I&O, maar dat klopt eigenlijk niet. Feitelijk strijden ze om de titel grootste van de stad.

Dat is nog steeds stikvervelend. Laat daar geen twijfel over bestaan. Maar het had dus nóg erger gekund.