Pfizer CEO Bourla: ‘Een pil van ons stuurt signaal aan autoriteiten dat je je medicijn hebt ingenomen’

Welkom in Wappieland! Albert Bourla, de CEO van Pfizer, zei bij een event van het World Economic Forum dat zijn bedrijf een pil heeft waarmee de autoriteiten kunnen zien of/dat iemand zijn voorgeschreven medicijnen daadwerkelijk neemt. “Het is echt heel fascinerend wat er gebeurt,” aldus de doodenge medictator in een video die uit 2018 dateert maar nu rondgaat op sociale media.

Veel mensen vallen erover dat Albert Bourla bij een event van het World Economic Forum in 2018 uitlegde dat er volgens hem heel “fascinerende” dingen gebeuren in de farmaindustrie. Eén zo’n ontwikkeling? Een eetbare pil die vervolgens een signaal stuurt naar de autoriteiten dat een patiënt de voorgeschreven medicatie daadwerkelijk heeft genomen:

At a World Economic Forum event, Pfizer CEO, Bourla details how an edible pill approved by the FDA can send a signal to authorities that a person took the medication. pic.twitter.com/TtD43eTqb5 — Apex World News (@apexworldnews) March 15, 2022

“Het is in feite een biologische chip die in de tablet zit en zodra u de tablet neemt, stuurt deze een signaal dat u de tablet heeft ingenomen,” aldus Bourla toentertijd. “Stel je de implicaties van die naleving voor. De verzekeringsmaatschappijen kunnen weten dat de medicijnen die patiënten moeten nemen, dat ze die ook echt gebruiken. Het is fascinerend wat er op dit gebied gebeurt.”

Volgens factchecker USA Today gaat het om Abilify MyCite, het eerste medicijn met een digitaal opnamevolgsysteem dat in de VS is goedgekeurd. Het wordt gebruikt voor de behandeling van schizofrenie, bipolaire stoornis en depressie. Er zijn, stelt USA Today, dan ook geen aanwijzingen om te denken dat dit systeem gebruikt wordt in de nieuwe coronapillen die Pfizer ontwikkeld heeft.