Podcast-koning Joe Rogan pakt Will Smith aan: ‘Ze hadden hem uit de Oscar Ceremonie moeten gooien’

De meest succesvolle podcaster ter wereld, Joe Rogan, heeft in zijn show uitgehaald naar Will Smith én de Academy die de Oscars organiseert. Ze hadden, zegt hij, Smith er namelijk keihard uit moeten gooien toen hij komiek Chris Rock een klap gaf. Oh, en ze hadden hem zéker geen Oscar moeten geven voor “beste mannelijke hoofdrol.”

Toen Will Smith komiek Chris Rock een klap gaf bij de Oscars, omdat die een redelijk onschuldig grapje maakte over zijn vrouw, opnieerden wij al dat deze actie nergens op sloeg. Podcast-koning Joe Rogan denkt daar net zo over. In de meest recente aflevering van zijn show laat hij dan ook geen spaan heel van Smith én de organisatie die de Oscars uitdeelt. Want, zegt hij, het is godsgruwelijk dat de acteur ná het uitdelen van die klap nog een Oscar kreeg ook.

Volgens Rogan is het een schande dat er niet werd ingegrepen. Dat had gewoon gekund en eigenlijk gemoeten. En daarnaast, zegt hij, is het eigenlijk gewoon bizar dat Will Smith een Oscar kréég (voor beste mannelijke hoofdrol in een film). Dat had op dat moment afgezegd moeten worden. Je kunt immers niet opstaan, een komiek mishandelen, en vervolgens de belangrijkste filmprijs van allemaal in ontvangst nemen.

Wat sommige mensen niet weten is dat Rogan zelf ook stand-up komiek is. Daarom trekt hij zich het lot van Chris Rock extra aan. Hij zegt dan ook dat de actie van Smith mogelijk op navolging kan volgen; “niet van verstandige mensen, maar wel van volidioten” die nu denken dat het prima is dat je iemand een klap geeft als hij een grap maakt die jij beledigend vindt.