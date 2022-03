PVV woedend dat klimaat-obsessief kabinet windmolens op zee wil verdubbelen

De PVV vindt het ongekend dat het doorgedraaide en klimaat-obsessieve kabinet de hoeveelheid windenergie op zee wil verdubbelen. Klimaatpropagandist Rob Jetten (D66) krijgt daar miljarden en nog eens miljarden voor van zijn collega-bewindslieden.

Het kabinet gaat de komende jaren helemaal los op windenergie. In de periode tot 2030 moet er maar liefst 10 Gigawatt windenergie op zee bijkomen. Dat is een verdubbeling van de huidige situatie. Voor de duidelijkheid, dat komt dus neer op 750 tot 800 windturbines. Die dingen zijn enorm groot en wel 300 (!) meter hoog.

PVV reageert furieus

Totaal geschift, natuurlijk, zeker als je bedenkt dat die zogenaamde “vergroening” van de energiesector nooit het effect gaat hebben dat ze ons beloven. Nou ja, behalve dan als we de bevolking van Nederland even verminderen met 50% tot 75%. Dán hebben die groene projecten wél iets van nut. Hmm.

Hoe dan ook, de PVV heeft bij monde van Tweede Kamerlid Alexander Kops woedend gereageerd op deze nieuwe gekkigheid. Want, schrijft hij op Twitter, windturbines zijn “onbetrouwbaar, horizonvervuilend, slecht voor de visserij” en, oh ja, ook nog “slecht voor het zeeleven.”

Met miljarden euro’s wil het kabinet de hoeveelheid windenergie op zee VERDUBBELEN. Windturbines:

➖ onbetrouwbaar,

➖ horizonvervuilend,

➖ slecht voor de visserij,

➖ slecht voor het zeeleven… Aangemeld voor mondelinge vragen & debat. #PVV /via @NOS https://t.co/UxoFUUp2Gk — Alexander Kops 🇳🇱 PVV (@KopsPVV) March 18, 2022

Natuurlijk is daar geen woord van gelogen. Windturbines op zee zijn goed voor… precies helemaal niemand.

Nou ja, behálve voor radicaal-linkse politici en hun vrienden in het bedrijfsleven die zulke windturbines bouwen. Voor díe mensen zijn dit soort wanproducten juist ge-wel-dig.